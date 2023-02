El local de "intercambio de parejas" del que la Policía echó a Froilán: imágenes

Si lo que busca la Infanta Elena mandando a su hijo a Abu Dabi con su abuelo es alejarle de las polémicas relacionadas con sus salidas nocturnas ya está tardando en sacarle el billete...

Por si no hubiera suficiente revuelo en torno a la última polémica nocturna de Froilán justo antes de marcharse a vivir a Abu Dabi con su abuelo Don Juan Carlos precisamente para evitar este tipo de escándalos, ahora la cosa se complica un poco más con el "after" de marras del que fue desalojado el sobrino del Rey Felipe.

Y es que este martes el programa Ya es Mediodía tuvo acceso a unas imágenes del after en el que se encontraba el hijo de la Infanta Elena y a la declaración de los propietarios del club privado, que ahora se dice que era de intercambio de parejas.

Con Amor Romeira como corresponsal improvisada en la puerta del local de la calle Orense la versión de los dueños pasa por aclarar que en el pasado fue "un club privado con sauna 24 horas, con licencia para abrir todas las horas que abren".

Basándose en las imágenes los propietarios buscan demostrar que "no había tanta gente en la calle, no había gente ni orinando ni meando, ningún portero intentó huir…". Asimismo, niegan que la música estuviera a un volumen muy elevado: "Hay un DJ que se encarga de controlar el volumen de la música de las diferentes estancias y hablan de una mesa de música que respetaba los decibelios". En cuanto a los metros que se han dado sobre el local tampoco serían ciertos, ya que el antiguo club de alterne quedó dividido en dos "uno es un supermercado y otro es este club privado, no es un club de alterne dónde se practica la prostitución", aclaró Romeira para añadir que no es un local de libre acceso y que Froilán estaba con un primo y con sus novias en un reservado pequeño pero no en una sala privada.

Froilán no pagó en un club del que no existe ni web ni redes sociales

También ha trascendido que Froilán no pagó y que no hubo desalojo sino una inspección policial, por lo que ni se cerró ni se precintó el local del que, por cierto, no existe ni web ni red social. Respecto a los precios varían en función de la cercanía del cliente y del número de consumiciones.

Para ir al grano directos, el presentador Joaquín Prat quiso confirmar si la verdadera esencia del club privado era la de ser un local de intercambio de parejas y la respuesta, esta vez sí, fue afirmativa aunque Amor Romeira matizó que "es un local de intercambio de parejas" pero "el sobrino del Rey nunca es pillado en una habitación privada".