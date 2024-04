La última decisión testamentaria de Silvia Tortosa retrata a su "marido infiel"

La actriz catalana sabía lo que tenía que hacer. Y no iba a permitir que lo logrado con su sudor durante años en las tablas escénicas lo disfrutase el hombre que le fue desleal y su amante.



El 14 de julio de 2023 Silvia Tortosa se acerca a una notaria de Madrid. Quiere dejar constancia de sus últimas voluntades. A lo largo de su vida testó en 9 ocasiones. La primera vez fue en noviembre de 1979 ante el notario Francisco Lucas Fernández. La actriz acude a la notaría y cuenta en primera persona cómo quiere que se distribuyan sus bienes. En aquel momento los beneficiarios eran sus padres. Desde el primer testamento hasta el último existen siete más. En el testamento de noviembre de 2020, su mayor beneficiario era su marido, el productor Luis Carlos Molina Cánovas.

Las sospechas de Silvia Tortosa y un detective

Hace un año, Tortosa empieza a sospechar que su cónyuge mantiene una relación paralela a su matrimonio. Contrata a un detective para cerciorarse. En la diana. Así fue. Tras su separación decide modificar su último testamento. El 14 de julio de 2023 acude a la notaria de Alfonso Fernández Madridejos. En su penúltima declaración de voluntades testamentarias aparece directamente el nombre de Carlos Cánovas como heredero y no como cónyuge. La diferencia es sustancial.

El cónyuge no tiene derecho a la cuota viudal hereditaria una vez divorciado, separado judicial o incluso separado físicamente. En las tres situaciones el cónyuge no es heredero forzoso. Hay que recordar que los herederos obligatorios son hijos, padre o cónyuge. Y en ese orden.

Silvia no tenía descendientes ni ascendientes. Según ha podido comprobar ESdiario, Tortosa estaba separada judicialmente pero no divorciada. En los asuntos testamentarios no hay diferencia alguna. En otros asuntos de familia sí hay matices diferentes. Un claro ejemplo es la pensión de viudedad. Algo a lo que podrá optar Carlos Cánovas. El exmarido sí podrá aspirar a la pensión de viudedad siempre y cuando la solicite. No es de oficio. Hay que hacerlo de parte.

Silvia Tortosa deja fuera de su último testamento a Carlos Cánovas

El último testamento de Silvia Tortosa deja fuera de toda opción al productor Carlos Cánovas. Así lo ha especificado. De no haberse redactado este testamento, sería heredero porque no se hablaba de cónyuge en el penúltimo testamento. Apunta directamente a nombre propio y no situación civil con el heredero.

Carlos Cánovas no era el cónyuge sino una persona llamada Luis Carlos Molina Cánovas. La actriz catalana sabía lo que tenía que hacer. Y no iba a permitir que lo conseguido con su sudor durante años en las tablas escénicas lo disfrutase el hombre que le fue infiel y su amante.