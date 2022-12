María Patiño revela por qué el 31 de diciembre es una de sus peores fechas

La presentadora de Telecinco ha contado el motivo por el que la Nochevieja es una de sus peores fechas en la que “más llora” y cómo tiene planeado pasarla este año

María Patiño es una de los periodistas del mundo del corazón más celosa de su intimidad. Irónicamente suele contar la vida de los demás, pero no suele ser habitual que ella haga lo mismo con la suya. Pero en esta ocasión, la presentadora de Telecinco ha hecho una excepción y se ha “abierto” a Terelu Campos en una entrevista en “Lecturas”.

La presentadora ha desvelado que los 31 de diciembre de cada año es una de las fechas que peores recuerdos le traen, porque es cuando se acuerda de la ausencia de sus padres: “El día de Fin de Año es cuando más lloro”, ha confesado. “Recuerdo llorar siempre el día 31 y abrazarme a mi padre”. "Es verdad que yo echo mucho de menos a mis padres, pero desde que no están los siento más presentes”, ha subrayado.

Además, Patiño ha recalcado a Terelu cómo ha sido siempre con su familia: “Sé que he sido muy rebelde y muy desapegada a nivel emocional de mi familia. Mi madre me decía: “En la tele nunca hablas de tus padres...”. Nunca hablaba de mis padres”, ha confesado, al tiempo que señalaba que los mencionaría en el momento en el que recogiera algún premio por su trabajo. Y así fue. Unas fechas complicadas por dichas ausencias que, no obstante, las pasará rodeada de los suyos.