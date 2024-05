Marta Torné suelta que Carlota Corredera se mueve mejor en la "miseria humana"

Actualmente ambas desarrollan sus carreras alejadas del primer plano televisivo y del universo de Telecinco en el que ambas compartieron protagonismo un tiempo. El pasado siempre vuelve.

Hubo un tiempo en la pequeña pantalla española en el que Telecinco lideraba siempre las audiencias mensuales y en el que había rostros habituales entre el gran público. Caras famosas a las que Mediaset recurría con asiduidad.

En esta época Marta Torné y Carlota Corredera formaban parte del entonces intocable Universo Telecinco. Mucho ha llovido desde entonces y por diferentes razones ambas desarrollan sus carreras profesionales lejos de la primera línea televisiva y de las cadenas de Mediaset.

Pero el pasado siempre vuelve y así lo ha demostrado Torné en su última entrevista para el podcast de Malbert, Querido Hater, en el que ha dado jugosos titulares y, queriendo o sin querer, ha soltado algún que otro rejonazo doloroso contra la presentadora que la sustituyó al frente del extinto Cámbiame, que se emitió en Cuatro y Telecinco.

Cabe recordar que Marta Torné fue la primera presentadora del formato en el que un equipo de estilistas elegía a una persona para hacerle un cambio radical de imagen y ahora, tantos años después, ha hablado de los motivos de su salida dejando un poco regular la imagen de Corredera de paso: "Es verdad que Cámbiame al principio se basaba más en la estética y luego ya íbamos más con las historias. O sea, era un poco miseria humana".

Marta Torné habla de su sustitución por Carlota Corredera

Y aquí Malbert cogió el asunto al vuelo para preguntar: "De repente, hubo una sustitución con Carlota Corredera que, de un día para otro, tú desapareciste del programa, apareció Carlota Corredera a presentar sin ningún tipo de explicación y sí es cierto que a los espectadores nos sorprendió mucho ese cambio, que no tuvo ninguna justificación".

"La productora, La Fábrica de la Tele, me preguntó '¿quieres despedirte o no?', y yo les dije que no porque yo sabía que, si me iba a despedir, iba a ser lágrimas", admitió. Malbert quiso saber si le había sentado mal esta sustitución. "No, pero si prescindes de mí... Me ofrecen otra cosa que a nivel de interpretación me encanta, pero, claro, me quitan un programa", respondió.

AYYYYYY ESTA SEMANA MENUDO LUJOOOO de programa uffff. Las respuestas que siempre quisimos saber de un formato... ¿adivináis quién es? #QueridoHater

Fue en este punto cuando sus aclaraciones no dejaron en demasiado buen lugar a su sustituta: "Me molestó, pero hacía tiempo que tampoco me sentía cómoda haciendo este programa. Había muchas entrevistas que eran un poco... Por ejemplo, en el guion ponía "¿tu hijo sabes que se ha quitado la vida por tu culpa, que se ha intentado suicidar por tu culpa?". Yo estaba allí de pie, al lado del señor, aquel señor con las manos de trabajar en el campo, que está desubicadísimo allí. Yo me acuerdo que decía no voy a hacer la pregunta así. Me decían haz la pregunta como está en el guion. Por eso yo creo que el perfil de Carlota era mejor, porque Carlota sabe manejarse mejor en ese estilo", aseguró la también actriz en unas declaraciones que están levantando polvareda en los mentideros mediáticos y rosas.

Marta Torné sobre la inesperada sustitución por Carlota Corredera: "Cámbiame evolucionó en miseria humana. No estaba cómoda. Carlota se manejaba mejor en ese estilo."



Marta Torné sobre la inesperada sustitución por Carlota Corredera: "Cámbiame evolucionó en miseria humana. No estaba cómoda. Carlota se manejaba mejor en ese estilo."

#QueridoHater #escuchaloenpodimo

No obstante, puede que fuera un hachazo accidental porque según Torné no hay ningún mal rollo con Corredera: "¿Desmientes que haya mal rollo con Carlota?", preguntó abiertamente el entrevistador a lo que ella respondió rotunda: "Cero. Si yo lo primero que hice fue llamar a Carlota".