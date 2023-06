Pedroche y Dabiz Muñoz compiten por ver quién es más pesado y gana La Sexta

Las "matrimoniadas" de la pareja formada por la presentadora y el chef son un clásico entre los clásicos y han dejado a los espectadores con la boca abierta a poco de nacer su primer bebé.

No es la primera vez que el Zapeando de Cristina Pedroche promociona la labor restauradora de su marido Dabiz Muñoz, y ahora que el restaurante DiverXO ha sido nombrado tercer mejor restaurante del mundo por la lista The World's 50 Best no iba a ser menos.

Coincidiendo con la presencia de la embarazadísima colaboradora de La Sexta en plató, el magacín contactó con el chef en directo y ella, como siempre, volvió a deshacerse en halagos: "¡Qué guapo es mi marido!".

Claro que también hubo espacio para los reproches (amables) cuando Muñoz señaló que estaban "contentos" por el reconocimiento "pero no felices": "¡Es muy pesado!", se quejó entonces Pedroche a lo que él contestó que es muy competitivo y que nunca está contento: "La mayoría de días no me aguanto a mí mismo, así que imagínate la Pedroche", afirmó irónico el chef.

Era inevitable sacar el tema del bebé y el cocinero no dudó en reconocer que "no estoy nervioso por el bebé, estoy en tensión porque quiero que todo salga bien: que el bebé esté bien, que Cristina esté feliz con su parto, porque tiene sus cositas, y es muy pesada", le devolvió el zasca a su chica.

"Tengo unas ganas locas de conocer a mi hija y tengo unas ganas locas de hacerla reír. A Cristina no le gusta mucho que diga esto porque cuando digo que solo la quiero hacer reír parece que es porque no quiero cambiar pañales", aseguró en clave de humor.

Las matrimoniadas de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz funcionan en La Sexta

Por otro lado, explicó cómo va a meter a su hija en el concepto de un plato nuevo (como hizo con su mujer y las ya famosas croquetas de la Pedroche): "Para meterla en un plato, primero tengo que olerla". Eso sí, "tengo pensado que a mi hija a los dos años ya le voy a enseñar a cocinar fabada".

Detalles que parece que sedujeron a los espectadores de Zapeando de La Sexta, ya que el magacín de sobremesa de la cadena verde de Atresmedia mejoró sus datos hasta el 6.6% de share y los 630.000 espectadores, sus datos más altos desde el 14 de junio.