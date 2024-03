Alejandra Rubio atraviesa su prueba más difícil con su madre en el hospital

Todo parece indicar que lo de Terelu es neumonía. Conoceremos información oficial del Clan Campos este miércoles en su revista de cabecera. Los focos apuntan a hija con la tía en Honduras.



Alejandra Rubio atraviesa un momento muy delicado. Difícil. Extraño. Insólito. Terelu Campos ha tenido que ser ingresada este fin de semana por un problema respiratorio en la Fundación Jiménez Díaz. Entre la planta 3 y la séptima deambula la historia sanitaria. Todo parece indicar que es una neumonía. Conoceremos información oficial de la familia Campos este próximo miércoles. Y en su revista de cabecera.

Los ingresos hospitalarios de la familia están estrechamente relacionados con la participación de un miembro directo o cercano en el reality Supervivientes. En 2017 ingresaba María Teresa Campos en la clínica La Luz tras sufrir un ictus que no llegó a más porque estaba cerca Gustavo Guillermo. El que siempre estaba. El que nunca falló. El tercer hijo. El de primeros auxilios y necesarios. Para vivir y ser feliz. Al menos para Teresa.

En aquel momento Edmundo Arrocet acababa de incorporarse a la isla de los supervivientes. Una participación que nunca gustó a la comunicadora malagueña. El principio del fin. De su felicidad. Y de su vida. No soportaba que su pareja en lugar de estar con ella estuviese entre “monos y monas” como así lo llamaba Campos.

Carmen Borrego en una entrevista relacionó indirectamente o a su manera de soslayo el ictus con la participación del cómico chileno con el reality de aventuras. Historia del tiempo presente. Ahora ella está en el concurso y Terelu Campos en el hospital. ¿Casualidad o causalidad?

ESdiario no tiene la repuesta. Tiene memoria. Y el marrón o no presencia posible en hospital donde se encuentra ingresada Terelu lo tiene Alejandra Rubio. Ahora no está su Tita “la Borrego” en Madrid. A la que le tiene ganas, en otro orden de cosas. Está esperando el momento. Tampoco su abuela. Ahora tan sólo puede acudir la hija del vendedor de gafas o el fichaje de TVE en un programa de mañana poco visto.

Memoria histórica. Julio de 2018 (Terelu Campos está ingresada por temas sumamente complicados de pecho y con retransmisión en directo de reconstrucción de mamas). En aquel momento, Borrego cuenta en círculos muy privados que su sobrina se ha desentendido de la atención de su madre. Y es ella la que la que la tiene que atender mañana, tarde y noche. Un gran sacrificio.

Alejandra está en todo su derecho. Rubio decidió abandonar el hogar familiar y ser libre. Quiere vivir en el centro de la capital y no estar en el hospital. Son pocos kilómetros de distancia. Es Carmen la que está mañana tarde y noche con su hermana. Al César lo que es del César y a Dios, lo de su Dios. El que sea. Terelu se disgusta a niveles confesables. Ha mantenido silencio durante mucho tiempo. Ella conoce la verdad. Y la ha contado.

Alejandra ahora no lo tiene tan fácil para buscar refugio. Su Tita Carmen no está en Madrid. Ahora no tiene mudanza de Aravaca a Malasaña. Lugar donde se fue a vivir en 2018 en plena recuperación post operatoria de su madre. Ahora tiene un oficio. Ser hija y auxiliar de enfermería. Comentarista de opinión de televisión. Premio. Ser novia del hijo de Mar Flores.