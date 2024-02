Gabriela Guillén acude sola a urgencias sin desvelar el motivo

Después del incidente que sufrió hace semanas y que la obligó a acudir a comisaría de madrugada, la paraguaya ha tenido que visitar las urgencias de un hospital de Madrid.

No están siendo unas semanas fáciles para Gabriela Guillén. Después de sufrir el robo de la sillita de su bebé y tener que visitar la comisaría de madrugada para denunciarlo, la paraguaya ha tenido que visitar las urgencias de un hospital en solitario.

La modelo ha acudido a urgencias en solitario y con un semblante especialmente serie, algo que ha llamado la atención de los periodistas que la esperaban. Después de pasar varias horas dentro de las urgencias del hospital, Gabriela no ha querido aclarar por qué ha acudido, y se ha limitado a asegurar que "todo está bien, gracias".

Gabriela Guillén no aclara las dudas sobre sus títulos

Gabriela Guillén no gana para disgustos. Desde hace semanas, la paraguaya ha visto como todas las afirmaciones que había hecho sobre su vida se ponen en entredicho. Desde la formación de fisioterapeuta que tiene hasta el supuesto negocio de estética que regenta en Madrid.

El programa "Así es la vida" de Telecinco se encargó de investigar todas estas afirmaciones, y parece que todo lo que contó Gabriela Guillén no tiene ningún parecido con la realidad, pues no hay ningún negocio de estética y la única empresa que ha administrado ha sido una consultoría financiera y de negocios.

Sobre estas acusaciones no se ha querido pronunciar Gabriela Guillén, que se ha limitado a decir que "no" quiere aclarar nada. Tampoco quiso hablar de sobre el robo que sufría hace semanas, y aunque quiso agradecer el interés: "Gracias, pero de verdad que no voy a decir nada", no quiso confesar si ya había encontrado un nuevo carrito para su hijo.

Para terminar, la modelo no ha querido hablar tampoco sobre el posible nuevo trabajo que le podría salir a Bertín Osborne. Y es que, tras asegurar que estaba "hasta los huevos" de los medios de comunicación y que su retirada de la televisión estaba más cerca que nunca para así centrarse en la música, que es lo que realmente le gusta, parece que Bertín Osborne podría participar en la nueva edición de "Masterchef Celebrity".