La bofetada de Jacobo Ostos a Miguel Frigenti reactiva la pesadilla de Patiño

A vueltas con la "agresión correctora" del hijo del torero Jaime Ostos al colaborador de Telecinco la presentadora quiso recoger el testigo para contar algo que hasta ahora no había revelado

A vueltas con la "bofetada" que Jacobo Ostos reconoció haber dado a Miguel Frigenti y que destapó Fani Carbajo este fin de semana en Telecinco, este lunes Sálvame retomó el asunto. Cabe señalar que Ostos justificó su agresión en base a lo que Frigenti había dicho de su padre.

La presentadora María Patiño se hizo eco del tema desvelando que en cuanto se enteró llamó a su compañero para hablar de sus sentimientos porque a ella le sucedió algo similar en el pasado.

"Si algún día meto la pata, que la gente que me quiere no me aplauda, que me riña", clamó Patiño haciendo referencia directa a la madre de Jacobo Ostos, Mari Ángeles Grajal.

María Patiño empatiza con Miguel Frigenti porque vivió un episodio similar

Muy sincera, la presentadora confesó que inmediatamente se puso en contacto con Frigenti porque "yo viví una situación similar en le pasado y quise contarle… cambiamos opiniones de cómo nos sentimos los dos. Viví una humillación donde nadie, a excepción de un compañero, dio la cara por mí".

Cabe recordar que fue Fani Carbajo quien dio la noticia y, a pesar de su silencio inicial, Jacobo Ostos reconoció lo que pasó en una discoteca con Miguel Frigenti, eso sí, justificando sus hechos: "El día 8 de enero fallece mi padre, pocas horas después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre recién fallecido, sin mostrar respeto ninguno. Esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada correctora".