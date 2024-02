Se confirma el divorcio que pone en serio peligro el imperio Ferragni

La influencer ha aparecido tras la tormenta que le persigue desde hace semanas, concediendo una entrevista que ha puesto en pie a la opinión pública y aclara su situación.

Hace apenas unos días, la noticia menos esperada de la prensa rosa arrancaba múltiples titulares de los medios internacionales para anunciar el triste desenlace de uno de los matrimonios, aparentemente más sólidos del star system italiano.

Chiara Ferragni y Fedez habían decidido poner fin a su relación sentimental después de más de 8 años de relación y dos hijos en común, de 5 y 2 años), apenas unos meses después de protagonizar una de las bodas más aplaudidas en el mundo, con 3 millones de seguidores que siguieron el espectacular enlace desde sus casas.

Y es que, la modelo no pasa por su mejor momento y cada movimiento que hace ha sido observado con lupa desde que en el mes de diciembre saltara la polémica del caso conocido como ‘Pandoro Gate’, en el que fue acusada de promocionar el tradicional dulce navideño del pandoro con falsos fines benéficos.

Primera aparición pública

Tras confirmarse la noticia de su divorcio, el cantante se dejaba ver en la Semana de la Moda de Milán sin querer comentar demasiado al respecto, mientras que Ferragni ha optado por monetizar el disgusto concediendo su primera entrevista en un diario italiano.

Cómo la 'influencer' Chiara Ferragni se ha beneficiado de una cancelación mundial por fraude y estafa https://t.co/Eytprba308 — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) February 22, 2024

La empresaria ha elegido el periódico Il Corriere della Sera para esta esperada reaparición pública, generando tanta expectación que incluso el servidor web se colapsaba durante varios minutos. Aunque la entrevista se realizó el lunes 20 de febrero, cuando su divorcio aún no se había confirmado, si sonaban con fuerza los rumores de una posible crisis sentimental, a la que ella salía al paso: “Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”, explicaba la influencer cuando se le preguntó por qué el intérprete y ella no habían pasado los últimos fines de semana juntos.

La inestabilidad que arrastra desde el escándalo de "Pandoro Gate" ha vuelto más sensible a la influencer que confiesa que, aunque se siente vulnerable, no lo demuestra. “A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento me vería aún más débil y vulnerable a los ataques” confesaba Ferragni en la entrevista.

Y es que el rapero y la reina de las redes eran el argumento perfecto de cualquier comedia romántica que se precie: Ella, icono de moda, elegante y al más puro estilo italiano y él, gamberro, excéntrico y tatuado, de profesión rapero. El sueño hecho realidad de cualquier guionista que, al parecer, ha terminado mal.