Rocío Carrasco confiesa a Paula Vázquez la fobia que padece tras morir su madre

La hija de Rocío Jurado pasó tanto tiempo "callada" que hay muchísimas cosas de su vida y de sus sentimientos que no se conocen. En su nueva etapa en TVE está saliendo lo más grande.

Que Rocío Carrasco es uno de los grandes atractivos del Bake Off de La 1 de TVE no es ningún secreto. Junto con Alba Carrillo y Terelu Campos son de las que más contenidos y minutos copan en cada emisión del programa.

Por si fuera poco, la hija de Rocío Jurado que mantuvo su silencio durante tantos años está mostrando una faceta suya totalmente diferente, más espontánea y natural, y sincera con sus vivencias y sentimientos.

🧁 Algunos han entrado en barrena y otras se toman su tiempo para cantarle a Trini #BakeOffRTVE



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/jnQFpha22y — La 1 (@La1_tve) February 19, 2024

Con todos estos datos sobre la mesa, este lunes Bake Off comenzó la semana para La 1 subiendo en los audímetros hasta el 12% de share y 876.000 espectadores, sus datos más altos desde hace un mes.

No pudo superar a Antena 3 con Hermanos (13% y 1.149.000) pero sí a Telecinco con El Pueblo (6.9% y 330.000). En Cuatro Planeta Calleja con Inés Hernand y Félix Gómez registró un 5% y 471.000.

Entre pasteles y fogones los concursantes van dejando un buen número de confesiones íntimas y Carrasco no iba a ser menos. En la gala de este lunes dio rienda suelta a sus recuerdos sobre su madre y confesó a la presentadora Paula Vázquez cuál es la tradición que más le gusta y también la que menos.

Aprovechando la coyuntura admitió una de las cosas que ha dejado de hacer desde que su madre, Rocío Jurado, falleció hace ya casi 18 años: "No soy capaz".

Carrasco admitió ante el público de TVE que no ha podido volver a El Rocío tras la muerte de la cantante, ni siquiera en privado ha vuelto al famoso pueblo de Huelva.

Las confesiones de Rocío Carrasco sobre la muerte de su madre

Según le explicó a Vázquez, el motivo que le ha llevado a no volver a realizar la Romería ni haber acudido a las fiestas del pueblo es "porque todo lo que vea y a todo el mundo que vea me va a recordar a ella. Lo tengo mal gestionado eso".

"No deja de ser curioso que Rocío no vaya al Rocío", intentó suavizar el momento la presentadora gallega, algo que ayudó a Rocío Carrasco a adelantar cuándo quiere volver a retomar la tradición que tenía con su madre y su familia, y es que se lo ha prometido a Alba Carrillo: "A ver si este año me armo de valor y voy con Alba".