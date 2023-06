Una íntima de Telecinco revela cómo es la verdadera relación de Lequio y Obregón

En las últimas semanas se ha visto un poco de todo (y su contrario) entre la actriz y el televisivo colaborador pero los que verdaderamente conocen al italiano saben qué pasa por detrás.

Si había alguien que no se podía perder el 60 cumpleaños de Alaska celebrado pro todo lo alto en un gran sarao en el hotel Palace esa era Bibiana Fernández, íntima amiga de la cantante desde los años 80.

Según la actriz, "hace un millón de años que nos conocimos. Es una compañera de viaje y la defino como una mujer poliédrica, tiene muchas caras, es capaz de ser muchas mujeres a la vez", confesó, reconociendo que lo único que no le gusta de la artista es "que no podría discutir con ella ni queriendo porque no tiene carácter para discutir, te da la vuelta y te hace la cobra y aunque quieras discutir no te da la posibilidad".

Una capacidad, la de no discutir, de la que no presumieron en las últimas semanas Ana Obregón y Alessandro Lequio, por cuyo enfrentamiento público fue preguntaba Bibiana, como compañera del italiano en el plató de El Programa de Ana Rosa desde hace años.

El motivo por el que Ana Obregón y Alessandro Lequio nunca se van a poner de acuerdo

Así las cosas, Fernández reveló el verdadero trasfondo de un distanciamiento que, aunque los protagonistas se empeñan en negar (asegurando que siempre estarán unidos porque era el deseo de su hijo Aless) no ha pasado desapercibido para nadie desde que la bióloga se convirtió en madre-abuela de la pequeña Ana Sandra.

"Yo creo que Alessandro se ha marcado una idea de comportarse, una línea a seguir y no es coincidente con la de Ana. No creo que choquen, son diferentes, si lo que esperamos es que coincidan, son líneas no convergentes, van por otro lado", explicó, asegurando que a pesar de lo que pueda parecer, "eso no significa que no se quieran. Se respetan, pero no son dos personas que se vayan a poner de acuerdo en un tema en el que cada uno tiene una opinión", sentenció.