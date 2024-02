Sigue la incertidumbre en Gran Bretaña tras la mudanza de Kate Middleton

La Familia Real británica lleva un par de semanas en el punto de mira. Hace días conocíamos que se cumplían los peores presagios para el Rey Carlos III con un diagnóstico de cáncer, y pocos días antes la Princesa de Gales, Kate Middleton, pasaba por quirófano para una operación abdominal programada. Desde entonces, la Familia Real sólo se ha pronunciado para hablar del diagnóstico de Carlos III, quien le ha querido dar normalidad a la situación.

Pero sobre el estado de salud de Kate Middleton no se sabe nada, lo que ha provocado que salten todas las alarmas no solo en Gran Bretaña, también en el resto del mundo. Especialmente tras conocerse los últimos movimientos que ha hecho la Princesa de Gales y el Príncipe Guillermo.

Aunque parece que la Princesa de Gales se recupera favorablemente de la intervención quirúrgica, tanto ella como el Príncipe Guillermo y sus hijos han decidido cambiar de residencia para aprovechar las vacaciones de los tres pequeños. Toda la familia se ha instalado en Sandringham, donde también convivirán con el Rey Carlos III, quien se trasladó a la vivienda de Norfolk para comenzar su tratamiento contra el cáncer.

Según apuntan desde el medio ingles "Daily Mail", la Princesa de Gales "estaba deseando cambiar de aires y tomarse las cosas con más calma". Aunque la Familia Real no ha confirmado cómo se encuentra Kate Middleton, en los últimos días el Príncipe Guillermo aseguró que estaría de baja para estar con su mujer durante su recuperación y ayudarla a cuidar a sus hijos.

Unos planes que cambiaron al conocer el estado de salud de su padre, lo que le obligó a retomar su agenda oficial, aunque estas semanas el Príncipe Guillermo se ha desplazado a Sandringham para estar junto a su mujer y su padre.

A penas unos días después de que se diera a conocer que Carlos III padece cáncer, el Rey de Inglaterra ha hablado por primera vez sobre el diagnóstico. Carlos III ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas y ha intentado normalizar la situación: "Como sabrán todos aquellos que han sido diagnosticados por el cáncer, esos amables pensamientos son el mayor consuelo y aliento".

A thank you message from His Majesty The King.



Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo