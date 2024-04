María del Monte se sincera por primera vez sobre el momento que está viviendo

Ha sido en una entrevista concedida al cantante Bertín Osborne en el programa “El Show de Bertín”, cuando atraviesa uno de los momentos personales más complicados de su vida.

La cantante María del Monte no está pasando por su mejor momento personal. Hace unas horas se sentaba por primera vez en un plató de televisión tras el robo con violencia sufrido por ella y su mujer en su casa, orquestado, presuntamente por su sobrino Antonio Tejado.

Recibida con un cariñoso gesto de complicidad, la artista se sinceraba con Bertín Osborne, quien quiso agradecerle a su amiga que aceptara la invitación, a sabiendas de que para ella no era fácil hacer declaraciones en un momento tan complicado.

Su sobrino, en prisión

La tonadillera, enmascaraba su nerviosismo inicial y contestaba al presentador con un jocoso zasca: "Tanto para ti como para mí. Es importante ver a los amigos, por eso he venido a verte, porque sé que no estabas muy allá", respondía divertida.

"No, no estoy muy allá en mi vida", respondía Bertín entre risas: "Esto me ha enseñado a mí muchas cosas, sobre todo, que lo único importante en esta vida es la salud. Llevo dos meses malísimo como un perro", confesaba antes de centrarse en la artista.



María del Monte se abría al presentador y reconocía que está acudiendo a terapia psicológica tras los hechos que han marcado los últimos años de su vida, a los que se suman la pérdida de su madre y su hermano en apenas 18 meses: "Tenemos una cultura un poco reacia a eso que dicen de pedir ayuda a los profesionales. Yo no escatimo".

El cantante le preguntaba directamente: “¿Lo has hecho?”. A lo que ésta contestaba con aplomo: "Claro. Yo creo que: 'Zapatero a tus zapatos'. Y hay personas que están ahí, que son profesionales. La ayuda hay que pedirla cuando uno la necesita. Me está sirviendo. Ya te daré el teléfono", bromeaba la tía de Tejado.

Y es que lo ocurrido en su casa, ha marcado una huella imborrable en sus vidas, pero la sevillana aclaraba contundente: "No soy digna de pena, ni de lástima, ni de nada. Habrá mucha gente que esté mucho peor que nosotros". Unas palabras a las que añadía una reflexión que le ha servido en momentos clave y que quiso compartir con la audiencia: "No mires lo que no tienes, mira lo que tienes y verás cuánto te sobra".