Bárbara Rey, de fiesta con Jorge Javier y Chelo, ajena a toda polémica

La ex vedette ha protagonizado sobre el escenario un nuevo momento de amor junto a la periodista, jaleadas por Jorge Javier, que presentaba la gala Loco Bongo en el Wizink de Madrid.

Desde que su desconocido hijo, Ángel Cristo Jr. se sentara en televisión y concediera su entrevista más explosiva sobre algunos de los momentos más lamentables de su infancia y juventud, Bárbara Rey no ha dejado de estar en el centro del huracán mediático, guardando silencio sobre su estado emocional, que, al parecer no pasa por su mejor momento.

Pero la procesión va por dentro y, con el apoyo incondicional de su hija, Sofía Cristo, parece que Rey sigue adelante con el proceso judicial contra su propio hijo por las declaraciones que hizo en exclusiva en De Viernes y, aunque aún no habría presentado oficialmente la demanda, su equipo jurídico estaría sumando enteros a la documentación que ya poseen, con las intervenciones de su novia, Ana Herminia en televisión, donde no ha dejado de mencionar a la artista con comentarios negativos e información sobre su vida privada.

Chelo, su fiel confidente

Tras las declaraciones del concursante de Supervivientes, la familia ha puesto el foco en Ana Herminia, a quien señalan como culpable de todo lo que ha sucedido y esperan con calma que llegue el momento de ajustar cuentas con ambos. Así lo ha contado Chelo García Cortes en su nuevo programa, Ni que fuéramos, donde ha revelado todo: "Me fui a cenar con Bárbara porque, al margen de los temas que tiene con su hijo, no lo está pasando bien. No lo tiene fácil para ver a sus nietas y lo está intentando. Por la mañana fue con los abogados y está poniendo unas demandas, aunque no las ha cerrado todavía porque se siguen ampliando".

Mientras, en medio de todas las polémicas familiares, la ex vedette encontraba ayer un momento de diversión para intentar desconectar de la realidad, asistiendo como invitada sobre el escenario de 'Locobongo', un evento celebrado en el WiZink de Madrid, presentado por Jorge Javier Vázquez. Lo hacía para darle una sorpresa a Chelo, también presente, mientras el presentador de Supervivientes animaba a la organización a poner una música romántica para ambientar el encuentro entre las dos amigas.

Bajo la atenta mirada de Jorge Javier, quien animaba a ambas a protagonizar un beso a tres, Rey y la periodista se besaban ante un eufórico público que reclamaba que siguieran. Un momento que ha corrido como la pólvora en redes sociales, junto a las imágenes en las que se ve a la ex vedette y a Jorge Javier actuando en el espectáculo.