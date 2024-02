Preocupación por el inquietante estado de salud del cantante Bertín Osborne

Muy desmejorado y tras contagiarse de covid, según ha explicado su hija, Eugenia Osborne, quien ha expresado su inquietud sobre el momento en el que se encuentra el cantante.

No corren buenos tiempos para el cantante. La preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne ha hecho saltar las alarmas en las últimas semanas, a lo que se suman las incesantes noticias que ponen en el foco al artista por la situación que le une a la madre de su último hijo, Gabriela Guillén.

Hace unos días, se desvelaban unas imágenes del artista, donde se le veía visiblemente envejecido y ha sido su hija Eugenia la que aclaraba en qué estado se encuentra, tras sufrir un nuevo brote de Covid que no le deja salir del pozo al que le ha llevado su estado de salud.

Obligado a permanecer en cama

La propia Eugenia Osborne ha alertado sobre el delicado estado en el que se encuentra su padre y ha declarado sentirse "inquieta" por las secuelas que sigue sufriendo tras contagiarse de coronavirus por segunda vez, que según reconocía el propio cantante, no recordaba "haberlo pasado tan mal" en su vida.

Bertín Osborne, al límite: sufre las secuelas del covid y el escándalo de su paternidad via @El_Plural https://t.co/NbstXc4snm — Mari Lopera🔻 (@DueLopera) February 24, 2024

Osborne se ha visto obligado a permanecer en cama durante días al "no tener fuerza alguna", lo que le ha llevado a posponer varios compromisos profesionales: "No podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este covid ha sido infinitamente peor", explicaba en redes sociales.



Pero, ni siquiera el tiempo ha dado tregua, ya que la recuperación está siendo mucho más lenta de lo esperado. Desde este segundo contagio la joven aseguraba que parece sentirse "al 100%, aunque se esfuerza porque así sea". Osborne reconoce que las secuelas de estar sufriendo el covid esta vez no tienen "nada que ver" con su primera experiencia y que nunca se había visto antes en la situación de tener que permanecer en cama tanto tiempo.

Gabriela Guillen reacciona a los problemas de salud de Bertín Osborne con un dardo https://t.co/aFQyuBkigc — donDiario.com (@don_Diario) February 23, 2024

Las declaraciones de Eugenia coinciden con los rumores que apuntan a las negociaciones que el artista podría estar cerrando para aparecer como concursante en el reality culinario MasterChef Celebrity, a pesar de haber renegado de la televisión.

Mientras, Gabriela Guillén aparecía esta semana por primera vez en un acto social tras su maternidad, evitando responder a la pregunta que menciona el estado de salud del padre de su hijo, aunque sí reconocía que dos amigos cercanos del cantante, José Luis López "El Turronero" y el empresario Rafa Dona Vega, ya han conocido a su hijo. Al ser preguntada sobre El Turronero, la fisioterapeuta respondía: "No quiero involucrarlo en esto, es un amigo y ya está. No tiene relación con el tema de nuestra relación".