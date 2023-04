Las dotes amatorias de Mónica Carrillo y su historia de amor dan alas a Wyoming

Cuando a la presentadora de los Informativos de fin de semana de Antena 3 le soltaron la pregunta a bocajarro y tuvo que elegir no lo dudó un momento y sorprendió a más de uno...

Este lunes El Intermedio del Gran Wyoming comenzó la semana entre libros y amor. Todavía con la resaca de la celebración de Sant Jordi, que en Cataluña es además de patrón del libro de los enamorados, el formato de La Sexta aprovechó para enviar a Thais Villas de corresponsal callejera para testar el ambiente en la Feria barcelonesa.

Allí, la reportera más dicharachera del programa de humor de Atresmedia, unió las dos facetas del 23 de abril para preguntar por ello a escritoras como Rosa Montero o Mónica Carrillo, que se encontraban en las casetas de Sant Jordi para firmar sus últimos libros. ¿Prefieren la cultura o el amor?

Difícil pregunta que Rosa Montero sorteó señalando que "escribir es lo más parecido que he encontrado al amor apasionado". De hecho, añadió para ella "escribir cuando estás inspirado es como un orgasmo". Eso sí, también quiso dejar claro que no lee las críticas de sus libros, "porque te deprimen, incluso las buenas". En cuanto a lo que sucedería si alguien le hiciera una "reseña amatoria", la escritora no lo dudó ni un solo segundo: "Rompo con él, no estoy para que me hagan críticas".

Mónica Carrillo se moja hasta arriba con sus respuestas sobre el amor

Mónica Carrillo, por su parte, aseguró sincera y sin complejos que el amor le ha dado más alegrías en la vida que los libros y que, entre escribir un libro que gane el Premio Planeta y vivir un amor único en la vida, se quedaría con lo segundo. "¿Tú eres mejor escritora o mejor amante?", le preguntó a continuación la reportera de El Intermedio. "¿Siempre hay que elegir?", respondió la presentadora de los Informativos de Antena 3 divertida pero sin esquivar la pregunta respondió que "la B".

Presumiendo de sus buen sentido del humor y de sus "dotes amatorias", Mónica Carrillo ayudó a Thais Villas a mejorar las cifras de El Intermedio de Wyoming. De hecho, el programa de La Sexta comenzó la semana este lunes anotando en los audímetros un 7.7% de cuota de pantalla y 1.115.000 espectadores, sus mejores datos desde el 29 de marzo.