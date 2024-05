Carmen Borrego cierra la boca a Lequio con su beneplácito a Costanzia

Ha sido en el programa para el que colabora, “Vamos a ver”, donde ha decidido hablar, al ser cuestionada por sus compañeros sobre las recientes declaraciones de Costanzia.

Carmen Borrego ha apoyado desde el principio la relación de su sobrina, Alejandra Rubio con el hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia al que le une una relación sentimental desde hace apenas tres meses, de la que han sido testigo los medios de comunicación desde el primer beso que se descubrió Diez Minutos en exclusiva.

Lo que muchos han considerado un lavado de imagen familiar tras los desencuentros que Borrego y la hija de Terelu Campos tuvieron en el pasado, se confirmaba incluso cuando los protagonistas esta historia de amor todavía no confirmaban que fueran pareja.

Apoyo incondicional

"Si está enamorada, adelante. Con 23 años es normal vivir la vida, yo con esa edad ya era madre y yo no se lo recomiendo (...). No puedes juzgar sin conocer a las personas y yo a él no le conozco. Estáis los dos invitados a comer a mi casa", afirmaba Carmen el pasado febrero en 'Así es la vida', acallando opiniones como la Alessandro Lequio, que no desaprovecha oportunidad para tirar por tierra cualquier gesto de la familia Campos.

No sabemos si la colaboradora televisiva ya conoce al novio de su sobrina, lo que si ha trascendido es que Terelu si ha tenido un encuentro con su 'yerno', al igual que la modelo y empresaria Mar Flores, que ya conoce personalmente a su 'nuera'. El pasado viernes, Carlo se sentaba en el plató de ¡De Viernes! Y realizaba algunas declaraciones que han sido motivo de controversia durante los últimos días. De hecho, la única en opinar era Borrego, quien se ha pronunciado en Vamos a ver sobre la entrevista de Carlo y ha dejado claro qué le pareció. Lo hace tajante y con solo dos palabras: "Me gustó".



A la hija de María Teresa Campos le parece "generoso sentarte en una entrevista y no poner ningún tipo de condición y es lo que ha hecho él. El tono de Carlo me ha gustado y no le voy a dar más importancia a que Alejandra salga", ha comentado, saliendo a la defensiva ante las preguntas de sus compañeros de plató.

También reaccionaba sobre lo que contó el hijo de Flores sobre sus hermanos, restando importancia al supuesto delito en el que están implicados, poniéndose en su lugar y confiesa que haría lo mismo que el actor. "Está hablando de sus hermanos y lógicamente no va a echarles nada encima. Si se tratase de mi hermana yo haría lo mismo", respondía tajante la tía de Alejandra.