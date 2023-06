Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, se pronuncia sobre el estado del cantante

La empresaria presenta su primer libro, en el que habla de autoestima, conocimiento, emociones y experiencias como mujer y como madre. Toda una carta de amor que dedica a sus dos hijos.

Raquel Perera, ex mujer de Alejandro Sanz, reaparece públicamente para presentar y promocionar Para que no te olvides, un libro que como ella misma define es “una carta de amor” a sus hijos. A través de él pretende orientarles y ayudarles a encontrar las herramientas para llegar al autoconocimiento y al éxito personal: “Este libro lo empecé por varias razones y deseos, pero el más sobresaliente fue que sirviera a mis hijos para conocerse mejor y tener todo tipo de elementos disponibles para descifrarse y resolverse. No es un manual de la maternidad, es un libro para todo el mundo. A mis hijos siempre les digo no os olvidéis de esto que es muy importante… no os olvidéis de esto otro…. Un día me levanté y dije, mira, os voy a hacer un libro para que no os olvidéis de todo lo que yo creo y considero que es importante”.

Raquel se estrena como escritora con este libro en el que habla de lo importante que es la educación emocional y ha elegido el programa de Antena 3 Espejo Público como escenario de su primera entrevista como autora: "Yo creo que tú educas a los niños pero ellos también te educan a ti, intento que sea un feedback. Mi objetivo es educarles desde los principios más nobles, la bondad es muy importante, como lo es que ellos se conozcan. Los dos viven en el mismo entorno pero son distintos. Siempre les digo que son únicos e inéditos y que tienen que encontrar esa parte esencial que es solo suya para conocerse bien. El soporte emocional suma muchos puntos en el éxito de la vida”.

Raquel Perera responde al alarmante mensaje de Alejandro Sanz

Hace unos días Alejandro Sanz lanzaba un tuit alarmante que vislumbraba su bajo estado de ánimo: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

“Yo creo que Alejandro está cansado y lo ha dicho, además es un sentimiento que a todos nos pasa, lleva de gira muchos meses dándolo todo, y es normal que de repente se sienta cansado".

Raquel es una de las personas que mejor le conocen y en ese sentido se ha pronunciado sobre la salud del cantante: “Yo creo que Alejandro está cansado y lo ha dicho, además es un sentimiento que a todos nos pasa, lleva de gira muchos meses dándolo todo, y es normal que de repente se sienta cansado. El cansancio cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, y llegas de repente a descansar cuatro o cinco días te da el bajón. Yo creo que son momentos puntuales en los que uno se siente cansado y triste, y lo mejor de todo es que lo ha reconocido. Además ha dicho que volverá a subirse a los escenarios".

"Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural"



RED-USA🇺🇸#Fan #Club #AlejandroSanz #EstadosUnidos.



📺 “Espejo Público “ -

@antena3com pic.twitter.com/epsd8WaStG — Alejandro Sanz USA (@ASanz_USA) May 31, 2023

"Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque no es lo mismo", añadió.

Raquel Perera habla a sus dos hijos de como ha sido la relación con su padre

Raquel Perera y Alejandro Sanz fueron pareja durante trece años, se conocieron en el ámbito profesional, la psicóloga se convirtió en su manager y durante mucho tiempo se hicieron inseparables. Lo que comenzó siendo un nexo laboral se convirtió en una relación que culminó con una boda secreta en Cáceres y dos preciosos hijos, Dylan y Alma. En 2020 pusieron punto final a su matrimonio, pasando también por un divorcio difícil porque no llegaban a un acuerdo de custodia. El artista vivía en Miami y la empresaria en Madrid. Finalmente acercaron posturas por el bien de sus hijos y limaron asperezas: "A mis hijos les hablo abiertamente de como he vivido el amor a lo largo de mi vida y como ha sido la relación que yo he tenido con su papá”, nos cuenta Perera.

En uno de los capítulos de su libro recuerda como vivió la etapa más dulce y también la más amarga de su vida: “Supimos mantener muy bien durante trece años la difícil tarea de convivir, compartir baño y almohada. Y el día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos. Puede que yo me llevase la parte más dura, pero fue triste para los dos. Nos miramos, nos abrazamos fuerte mientras nos hicimos la promesa de que haríamos todo lo posible para que os afectara lo mínimo”. Un fragmento especialmente dirigido a sus hijos Dylan y Alma.

Según Raquel Perera, "si tienes hijos haces lo que sea para que no les afecte demasiado este tipo de cosas, porque al final son problemas de adultos"

La psicóloga prosigue como ella hizo un auténtico ejercicio interior para superar la pesadilla de su separación: “Hubo un paréntesis en todo este proceso que me bajó a los infiernos por un rato. Casi me vuelvo loca, no distinguía la verdad de la mentira, pero afortunadamente he podido ordenar, perdonar y colocar todo aquello en un lugar con buenas vistas. Siempre voy a desear lo mejor a papá. Quiero su felicidad aunque esta no me incluya. Una relación de amor como la que viví con papá no acaba, se transforma”.

La autora nos cuenta cual fue siempre su prioridad: “Hay un momento en el que una se pone en el último lugar. Si tienes hijos haces lo que sea para que no les afecte demasiado este tipo de cosas, porque al final son problemas de adultos y los niños no tienen el soporte cognitivo para entender ciertas cosas. Su padre sigue siendo el mismo padre excelente aunque mi relación con él pasó por lo que pasó”.