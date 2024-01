Gabriela Guillén lo cuenta todo sobre su relación con Bertín y prepara un ataque

El presentador ha repetido en varias ocasiones que no se quiere involucrar y que no va a ejercer como padre del hijo que ha tenido junto a la modelo paraguaya.

Gabriela Guillén ha cambiado radicalmente su manera de actuar respecto a Bertín Osborne. Después de ver como semana tras semana el presentador repetía una y otra vez que no iba a ejercer como padre y que quería una prueba de paternidad, la modelo ha decidido pasar a la acción y emprender acciones legales contra el padre de su hijo.

Después de la entrevista que Gabriela Guillén ha dado en el programa "De viernes" de Telecinco, en la que la modelo paraguaya ha contado cómo era su relación con Bertín Osborne con todo tipo de detalles, Gabi ha anunciado cuáles serán los próximos pasos que de.

Gabriela Guillén pasa al ataque contra Bertín Osborne

En el programa de Telecinco, Gabi Guillén ha anunciado que sus abogados han comenzado el proceso para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne. Aunque no ha dado demasiados detalles sobre ese proceso, la paraguaya ha explicado que va a pedir la demanda de filiación y la tan deseada prueba de paternidad: "Él quiere saber si es el padre, pues nada, hay que enseñársela".

Porque la paraguaya tiene más que claro que el bebé es hijo de Bertín: "No tengo ninguna duda de quién es el padre del bebé". Y es que Gabriela Guillén nunca ha tenido problemas para hacerse esa prueba, la única exigencia que ha puesto es que sea en un instituto toxicológico, para intentar garantizar la rigurosidad de la prueba de paternidad. Hay que recordar, que Gabriela y Bertín llevan sin hablar desde el pasado 23 de diciembre, y que el presentador no se puso en contacto con la modelo tras el nacimiento del bebé, de hecho ni si quiera sabe como se llama.

La amenaza de Bertín al saber que Gabriela estaba embarazada

En su entrevista en el programa, Gabriela Guillén ha contado lo que sucedió después de que Bertín supiera que estaba embarazada: "Se puso agresivo. Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción: decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo, le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola".