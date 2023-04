Suplantan la identidad de la madre de Marta Riesco tras romper con Antonio David

Estaba claro que el culebrón del exguardia civil y la exreportera de Telecinco no se iba a quedar en el anuncio de separación. Por si faltaran pocos ingredientes ahora aparece la suegra...

Como dicen ahora los modernos "se viene" nuevo culebrón corazonero y esta vez no será retransmitido en tiempo real como otras veces a través de Telecinco porque la mayoría de sus protagonistas, si no todos, están en la famosa "lista negra" de personajes vetados por Mediaset con el objetivo de levantar las audencias perdidas. No en vano Marta Riesco fue una de las últimas despedidas fulminantemente en este sentido (la más reciente, de momento, ha sido Alba Carrillo).

Con los focos de Telecinco puestos sobre ella o no, el caso es que la ruptura de Marta Riesco con Antonio David Flores apuntando directamente a Rocío Flores como culpable estaba claro que iba a dar mucho que hablar.

La exreportera ya ha dejado caer bastantes pistas en su Instagram a falta de que cuente con más detalle qué pasó exactamente para que saliera de estampida de la casa que compartía con Antonio David en Málaga y qué tuvo que ver exactamente Rocío Flores en todo esto.

La madre de Marta Riesco aparece en la ecuación polémica de la ruptura

Éramos pocos y encima apareció la "suegra". Concretamente la madre de Marta Riesco. Ante el silencio informativo de los principales programas del corazón (los de Mediaset) comenzaron a surgir informaciones por otros medios. Por ejemplo, comentarios en un vídeo de Youtube que correspondían a Camila, madre de Marta: "La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo"; "Cuando Marta ha nombrado a Rotrece era por algo, teníamos que haberle hecho caso a Olga. Si Marta no habla, lo haré yo, hasta ahí podríamos llegar"; "A ninguna madre le gusta que le echen una hija a la calle como han hecho con ella"; "Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber..."...

Estos son algunos de los mensajes que supuestamente habría soltado, enfadadísima, la madre de la periodista. Comentarios que rápidamente se hicieron virales y que provocaron que Marta Riesco saliera rápidamente a la palestra para dar un explicación. A saber, alguien ha suplantado la identidad de su madre: "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto", escribió en sus stories.

Habrá que ver qué nuevas informaciones, rumores o secretos salen a la luz. De momento los miembros del Clan Flores han optado por el silencio y por comportarse como si nada hubiera pasado.