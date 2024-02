El ex de Tamara Falcó irrumpe en casa de Ana Rosa y se topa con la dura realidad

El bombazo corazonero saltó en el mejor momento para la presentadora de Telecinco y su programa de tarde y a pesar de lo idóneo del momento no ha salido nada rentable para nadie por ahora.

Dos años después de su ruptura con el empresario portugués Joao Viegas Soares, Vicky Martín Berrocal vuelve a estar ilusionada en el amor. La diseñadora protagoniza este miércoles la portada de la revista Diez minutos de lo más acaramelada por las calles de la capital con un viejo conocido del papel couché, Enrique Solís, que en 2014 protagonizó un mediático noviazgo con Tamara Falcó.

Y la primera reacción de la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' no se hizo esperar. Vicky, tertuliana de TardeAR, se ha quedado sin palabras este martes cuando Ana Rosa Quintana le mostró sus instantáneas en actitud cómplice y de la mano con el empresario; pero, lejos de negar que está de nuevo ilusionada, reconoció visiblemente avergonzada que "la foto está ahí y no tengo nada más que decir. Pero qué alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, sin estar diseñando, de aquí para allá o aquí en plató... Pasándomelo bien, disfrutando de la vida y sin tener que dar explicaciones a nadie de lo que hago y dejo de hacer. Para un día que me lo paso bien, van y me pillan", aseguró con naturalidad dejando entrever que podría haber algo especial entre Enrique y ella, dejando claro que la diferencia de edad entre ambos no tiene por qué ser un problema.

El caso es que a pesar de pillar al vuelo la exclusiva y tener a su protagonista en plató Quintana no pudo rentabilizar del todo el asunto y este martes TardeAR no mejoró sus cifras en los audímetros y se quedó prácticamente igual que el día anterior con un 11.4% de share y 883.000 espectadores, el menor número desde el 14 de febrero.

¿Quién es Enrique Solís, nueva ilusión de Vicky Martín Berrocal?

Enrique Solís nació en Sevilla y pertenece a una de las familias más importantes de Andalucía. Es hijo de Carmen Tello, mujer de Curro Romero, y de Miguel Ángel de Solís-Beaumont y Martínez de Campos, marqués de la Motilla. Por tanto, su tía es Matilde Solís y es primo hermano del futuro duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart, y del duque de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart.

Pero al margen de su abolengo familiar, Enrique es un hombre hecho a sí mismo y a sus 34 años (17 menos que Vicky) puede presumir de ser uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Abogado y empresario, cuenta con varios negocios; entre ellos una exclusiva marca de moda masculina, The Seëlk (con diseños elegantes con un claro toque británico, de los que se ha convertido en el mejor embajador), varias sociedades inmobiliarias y la compañía hotelera One Shot, propietaria entre otros de los conocidos hoteles de la capital Only You Barquillo y Only you Atocha. Establecimientos de diseño que cuentan con hermanos en ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Oporto.

En cuanto a su vida personal, Enrique saltó a la fama en el año 2014 por su relación con Tamara Falcó, con la que mantuvo un discreto noviazgo durante varios meses que no funcionó pero que dio paso a una bonita amistad que todavía conservan a día de hoy. "Tamara es una chica especial, tenemos muchas cosas en común y nos entendemos de maravilla. Me siento muy bien cuando estoy con ella, y a veces me sorprendo de las cosas que llego a sentir, pero ahora mismo no puedo confirmar que somos novios porque no es verdad", confesó entonces el empresario.

En 2018 el sevillano comenzaba una relación con la modelo e influencer Alejandra Domínguez, a la que conocía desde la infancia. Guapos, altos, exitosos y sofisticados, pasearon su amor por diferentes fiestas y eventos durante casi 5 años, pero a principios de 2023 decidían emprender caminos diferentes. A pesar de su discreción, se rumorea que su ruptura se debería a la negativa de Enrique a casarse o tener hijos.

Y ahora, un año después, se ha convertido en el hombre que ha devuelto la ilusión a Martín Berrocal. Un incipiente idilio sobre el que la diseñadora prefiere no hacer declaraciones por el momento, dejando en el aire si su relación va en serio y cuáles son sus sentimientos por el ex de Tamara Falcó.