El día que Pepa Flores llamó “asesino” a un conocido alcalde

ESdiario cuenta con una información que no ha conocido la luz en 20 años. Hasta hoy. Una llamada de teléfono de este domingo a las 21 horas descubre la otra cara menos conocida de Marisol.

Este pasado sábado Pepa Flores cumplía 75 años. La eterna Marisol se hizo mayor. De Marisol a Pepa Flores, dos vidas diferentes. Y tres amores. Antonio Gades la marcó para siempre. Fruto de esa pasión nacen sus tres hijas. Pepa Flores reside en su Málaga donde su vida nada tiene que ver con la niña rubia de ojos azules que fascinó a un país. La de los dos bandos. Ahora son muchos más. Bandos, digo. Este cumpleaños ha estado marcado por la tristeza. Ha fallecido el primer bailarín de la compañía de Antonio Gades. La familia Flores mantenía una relación más que familiar.

Este domingo el programa Plan de Tarde presentado por Toñi Moreno en TVE recordaba la figura de Pepa Flores. Su vida y su obra. Un recorrido por la artista que decide en 1985 ser un personaje anónimo y abandonar para siempre la popularidad. Aquel hecho coincide con la separación de Antonio Gades. El bailarín la abandona por una rica suiza. Nuevas vidas para la pareja que tantas portadas facilitó a la prensa española.

Málaga. En una sala multiusos tiene lugar la presentación del Primer Rastrillo de la Esclerósis Múltipe. Pepa Flores está invitada. Su primera decisión es no acudir. A última hora llama al organizador y considera que tiene que asistir. Tiene lugar a las 19 horas. La cantante e presenta con un traje dorado y unos largos guantes negros. Algo no cuadra. No es una gala de noche. Es un acto de día.

Pepa Flores hizo un guiño a Marisol antes de salir espantada y enfadada

Pepa Flores comenta a un círculo cercano de amigos que ese día hace un guiño a Marisol. Ante la expectación de la prensa, la organización la sitúa en un sala separada del resto de invitados y curiosos que se acercan a conocer esta presentación. Minutos antes de comenzar el acto, ella se percata de que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, también asiste al acto solidario.

En aquel momento Pepa Flores se levanta de su silla muy alterada y comenta "yo con asesinos no me siento". No entra en razón. Sale corriendo y gritando de la sala. La prensa asistente se percata. Un organizador del acto tiene que justificar ante los asistentes que ha recibido una llamada familiar y se tiene que ir.

Aquel día Pepa Flores rompió con muchos amigos porque ella misma consideró que le estaban haciendo una encerrona. Lejos de la realidad. No fue así. Fue invitada como otros muchos asistentes. Pepa no quiso escuchar. Estaba en estado de "poseída". Reminiscencias de su época comunista. Aprendida a la vez. Las incongruencias de Pepa Flores. Llamar asesino a quien no es y considerar Dios a Fidel Castro. Tampoco lo es. Esto sucede el día que Pepa Flores acude al estudio del pintor Antonio Montiel quien se encontraba pintando un retrato por encargo del dictador cubano, Flores al ver la obra dijo "Es Dios".