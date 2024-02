El ex marido de Alba Carrillo, feliz ante la llegada de su segundo hijo

El matrimonio ha dado la bienvenida a Marco, su segundo hijo en común tras el nacimiento de Darío, superado el tempestuoso enlace que vivió con la ex colaboradora de Telecinco.

Feliciano López y Sandra Gago acaban de ampliar la familia. Así lo ha adelantado la revista Hola, que ha publicado hace escasas horas el alumbramiento, confirmando que, tanto la mamá como el niño se encuentran en perfecto estado.

La llegada del pequeño, para el que se ha elegido el nombre de Marco, se producía el pasado viernes 16 de febrero, aunque no ha sido hasta este sábado cuando ha trascendido la noticia a los medios, sin que ninguno de los protagonistas se haya pronunciado aún al respecto.

Una noticia muy esperada

Hace apenas 24 horas, la feliz mamá compartía una imagen a través de sus redes sociales en las que se veía su avanzado estado de embarazo y lo hacía con un tierno mensaje: "Deseando achucharte". Un texto que ahora deja claro que el bebé ya estaba a punto de llegar a sus vidas.

Sandra Gago y Feliciano López ya son padres de su segundo hijo y este es el nombre que han elegido para él https://t.co/nMGLgWqlOz — Noemí Noguerol 🇪🇸 (@Dama_Cristal) February 17, 2024

Y es que quizá la pareja jugase al despiste para desviar la atención del parto, dado que la joven compartía la imagen en la que presumía de su tripita en la recta final de su embarazo, posiblemente cuando ya estaba sintiendo las primeras contracciones de su segundo hijo.

El matrimonio no ha dudado en desvelar algunos detalles de su segundo hijo durante estos meses de feliz espera y era a finales de enero cuando sorprendían en redes sociales anunciando también el nombre del bebé, Marco, en una babyshower que celebraban en su domicilio, donde se conocía que esperaban de nuevo un niño.

La felicidad inundaba así la casa del ex marido de Alba Carrillo, con la que no tuvo tanta suerte, pues su matrimonio apenas duró unos meses, en los que no faltaron los problemas desde el principio de su relación.

Alba Carrillo estalla contra su ex, Feliciano López y su mujer: “Que le caiga un rayo”. ¡Que payasa!. 🤡https://t.co/G8NcPICmGK pic.twitter.com/AO48IlMeoR — Carito (@770carito) October 1, 2023

Así lo confesaba la modelo en el libro Lista para la vida (Montena), que acaba de publicar, donde dedica varias páginas a hablar de su relación con Feliciano López y donde destaca una frase que es toda una declaración de intenciones “Hay que ser muy honestos con nosotros mismos y solucionar las cosas desde los cimientos en vez de echar la basura debajo de la alfombra; porque tarde o temprano la basura huele, que es lo que le ocurrió a esta relación”.