Kiko Hernández llama a La Zarzuela en directo para pedir su regalo a los Reyes

No es que el colaborador de Sálvame se haya hecho un lío a la hora de pedir regalos a sus hijas entre sus Majestades de Oriente y Don Felipe y Doña Letizia es que no quiere discriminaciones.

La Navidad es época de paz y de amor pero también de envidias, por qué no decirlo. Y si no que le pregunten a Kiko Hernández, que este jueves se enteró de que su compañera de Sálvame Chelo García Cortés recibe cada año una felicitación de Navidad de la Casa Real y presa de los celos (profesionales, se entiende) no dudó en tomar medidas drásticas en riguroso directo.

Vamos, que ni corto ni perezoso cogió el teléfono, puso el altavoz y se colocó en el centro del plató del magacín de corazón de Telecinco mirando a cámara.

Tan solo dos tonos después de empezar la llamada, alguien descolgaba, el colaborador preguntaba si podía decir con quién estaba hablando y le transmitían que se trataba de Casa Real.

Entonces Kiko Hernández explicó que se sentía "desamparado" tras descubrir que su compañera había recibido la tarjeta y él no, se preguntaba qué tenía que hacer para conseguir una felicitación y su interlocutor decía: "Tomo nota y lo transmito".

Kiko Hernández y su particular petición a la Casa Real

Pero el colaborador insistía: "A mi madre le haría una ilusión… Mis hijas se volverían locas porque colgarían la felicitación del árbol". Además, quería saber si ellos mismos firman cada tarjeta, el hombre no sabía qué responderle y le prometía que transmitiría su petición: "No hay ningún inconveniente".



"Y si tengo que acercarme, me acerco", replicaba de nuevo Hernández, acelerando las palabras para evitar que le colgaran: "Dígale a los Reyes que feliz Navidad y que el 2023 va a ser la leche ¡Vivan los reyes!".