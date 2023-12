Paz padilla estalla contra 'Sálvame' y tira de la manta para aclarar su despido

En una reciente entrevista en el podcast “Lo que tú digas”, desvela los frecuentes desencuentros que le hicieron sufrir durante su participación en el programa de Telecinco.

Paz Padilla ya no se esconde. Muchos han sido los comentarios que han surgido desde que salieran a la luz los constantes desencuentros con sus ex compañeros de Sálvame, pero hasta ahora, no conocíamos su versión. La humorista ha arrojado luz sobre los motivos de su polémica salida del formato más famoso de La Fábrica de la Tele en una entrevista reveladora concedida al pódcast Lo que tú digas.

Conocida por su espontaneidad y sentido del humor, Padilla no se ha guardado nada, abordando la división en el equipo como la razón clave detrás de su despedida del extinto programa de Telecinco, confirmando que no le gustaría volver a presentar un programa como Sálvame "ni por dinero", pues, allí "o estás con ellos o contra ellos".

Sin pelos en la lengua

En la conversación, la actriz de Aquí no hay quien viva ha destacado uno de los puntos más controvertidos: la acusación de que fue despedida por ser, supuestamente, antivacunas, a lo que ha reaccionado con firmeza, negando rotundamente esta etiqueta y argumentando que un video suyo fue manipulado para dar esa impresión.



"Editaron mi video hablando del Covid. Yo no soy antivacunas, tengo todas las vacunas puestas", afirma la humorista, al tiempo que criticaba a quienes señalaron despiadadamente el hecho, destacando su hipocresía al participar éstos en eventos sociales sin mascarilla.

Todo lo que dijo fue en directo y todo lo que dijo sobre las vacunas fue en directo en sus redes sociales aquí no hay manipulación ninguna es una embustera Paz Padilla en lugar de asumir que se equivocó o se la entendió mal salió corriendo y encima miente

Culpando a los demas https://t.co/UO30Y5mltT — Vanessa 🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦 (@Vanessa08802744) December 10, 2023

Además, Padilla ha confirmado con sorna que "el tiempo pone las cosas en su sitio", comparando su continua actividad laboral con la suerte que han corrido sus ex compañeros tras la cancelación del programa. Su participación en Sálvame, donde solo buscaba "dar amor y compensar", se vio muy afectada también al no poder compartir con su equipo experiencias personales muy difíciles por las que pasó al tener a su marido, Juan Vidal, enfermo terminal, sin apoyo alguno en su entorno de trabajo. Motivo que le llevó a concluir que ya no era necesaria en el programa.

La entrevista de Paz Padilla ha ofrecido una perspectiva diferente al relato conocido anteriormente, pues hasta ahora no había hablado tan tajantemente del tema, pero sorprende su vuelta a Telecinco con un proyecto que promete revivir décadas después, uno de los programas más icónicos de la televisión: Crónicas Marcianas.



Un regreso que se suma al proyecto que está a punto de estrenar en Cuatro, Te falta un viaje, un docureality en el que compartirá pantalla con su hija, la influencer Anna Ferrer, y donde vivirán auténticas aventuras en distintos lugares del mundo.