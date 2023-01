La "deslealtad" de Marta López a Kiko Matamoros hace peligrar cabezas en Sálvame

Por si no hubiera sido suficiente con la subida de tensión que dio con sus huesos en el hospital por una noticia sobre su novia, el colaborador de Telecinco volvió al trabajo con fuerza.

Parece que no fue suficiente con que le diera una subida de tensión este lunes porque pasado el susto y su paso por urgencias, Kiko Matamoros volvió este martes a Sálvame y la cosa no mejoró mucho.

El programa para el que trabaja no solo no bajó el pistón sobre la información de su novia, Marta López Álamo, que este lunes le provocó su bache de salud... sino todo lo contrario.

Visto lo visto, el propio Matamoros desveló la información que tenía la redacción; se dice que López Álamo podría haberle sido infiel pero Kiko lo desmiente: "Me jo.. porque estas cosas hacen daño".

Puesto que había algunos colaboradores que daban credibilidad a la historia, les retó a jugarse el puesto.

Kiko Matamoros habla de una información que surgió durante su participación en Supervivientes

A su juicio, se trata de una información que nace de "una mente enferma" durante su participación en Supervivientes. Una fuente que procede de Instagram y que insiste en que Marta habría sido infiel "precisamente el día en que a ella le operaban el pecho".

Según Matamoros cuando lo comentó con su pareja le recordó que ya lo habían hablado: "Le dije que no me creo nada, me respondió que ya me lo había contado e intentó enseñarme los pantallazos de la conversación que había tenido con esa persona pero le dije que lo dejara porque tengo fe ciega en mi pareja".



Además, aseguró que tiene "mucho respeto y consideración" por las personas que han estado en la vida de Marta: "En este caso en concreto, hay razones para tener una relación cordial con él y no hay ninguna historia oscura".