Alfonso Díez y Nuria González "cazados juntos"... una vez más

Ambos comparte mucho más que su misma pasión por los toros y por una misma ciudad. Los curiosos ojos de ESdiario han podido comprobarlo, y no es la primera ocasión en la que sucede...

El viudo de la duquesa de Alba junto a la mujer de Fernando Fernández-Tapias pasaron la tarde juntos. En una corrida. Y de las grandes. Campos Góticos fue el lugar. La plaza de toros de Palencia.

El torero Manzanares es el responsable de este encuentro. Este jueves por la tarde tuvo lugar una de las grandes corrida de la feria de Palencia. Manzanares no alimentó las ansias taurinas de Alfonso Díez y Nuria González. Ni bien ni mal. El que sorprendió a los asistentes en la plaza de toros fue Roca Rey quien cortó 4 orejas. Tomás Rufo un aprobado. La tradición manda como cada año. Alfonso Díez y Nuria González no se quisieron perder el acontecimiento de su ciudad.

Como cada año, la mujer del otrora Fefé y el duque viudo De Alba. Díez decidió hace unos años no utilizar este titulo consorte como carta de presentación. Así se lo ha hecho saber a todos los que lo invitan y quieren utilizar este título para identificarlo. No va de duque viudo. No ha querido. Poder puede por ley de Nobleza Obliga.

González y Díez son de Palencia. Parte de sus familias aún viven allí. Este año ha sido difícil para Nuria. Ha fallecido una prima hermana, Érika Sánchez, con la que tenía una excelente relación. Más que primas eran hermanas. La vuelta a la Plaza de Toros para ella no ha sido fácil. Muchos recuerdos. Muchas historias vividas en este ciudad. La de su vida.

Situación parecida es la de Alfonso. En esta ciudad está su infancia. Sus padres ya fallecidos. Hermanos con los que pasó su adolescencia. Nuria y Alfonso comparten una ciudad mucho más que por los toros. Los toreros son su punto de unión. La ciudad donde comparten una vida pasada.