A Rocío Carrasco le sale una sorprendente alianza televisiva en su peor momento

En ESdiario les hemos contado que la hija de Roció Jurado no pasa por sus mejores días tras haber recibido varapalos judiciales y también personales. Ahora llega lo que es una buena noticia.

Rocío Carrasco está metida de lleno en lo que podrían ser los peores días de los últimos años. Tal y como les avanzábamos en ESdiario, recientemente el Tribunal Supremo había decidido archivar la querella que presentó Rocío Carrasco contra su ex marido, el ex guardia civil Antonio David Flores, por un presunto delito de maltrato psicológico continuado.

Una querella presentada por la hija de la fallecida Rocío Jurado en el año 2017 y desestimada de forma provisional, aunque al año siguiente, una jueza ordenó reabrir el proceso y la Justicia aceptó el recurso posterior que presentó Antonio David.

La ausencia de nuevas pruebas y de testimonios que justifiquen o defiendan las acusaciones han provocado que los jueces cerraran definitivamente el caso. De esta forma, Rociíto recibía un nuevo palo legal. Y ya van unos cuantos…

Pero hay otros que son menos drásticos pero también marcan la vida de la hija de la más grande: las batallas invisibles que pierde con quienes son sus enemigos más íntimos, que tiene unos cuantos.

A este disgusto para Carrasco se unía otro: Olga Moreno regresará muy pronto a la televisión nacional como concursante de Supervivientes All Star.

Pero a Rociíto le he salido una nueva e inesperada aliada televisiva… Marta Riesco. La ex reportera de Telecinco acudió a Ni que fuéramos shhh para completar la entrevista que ofreció a los responsables del programa la semana pasada y limar asperezas con algunos colaboradores como María Patiño, Kiko Hernández o Lydia Lozano.

La periodista asegura que durante su relación con Antonio David Flores estaba "cegada" y sorprendentemente, confirmó que se ha sentido identificada con otras de sus exparejas como Rocío Carrasco.

Marta Riesco se disculpa

Precisamente Marta Riesco fue una de las más críticas con el relato de Rocíito y su docuserie en Telecinco por persecución que se hizo de su entonces novio pero ahora todo ha cambiado. ¡Hay cosas que me han pasado -nada de cosas físicas, quiero dejarlo claro- por las que ahora empatizo con ella”, confirmó entre lágrimas.

“Quiero pedirle disculpas pero estaba tan cegada que no creía lo que ella contaba. Ahora que me han pasado muchas cosas, me doy cuenta de que he sido una gilipollas y muy injusta. Su dolor es absolutamente real. Me creo el relato sobre su relación porque me han ocurrido cosas muy similares a esa”, aseguró.

“Me identifico porque puedes llegar a pensar que tú estás loca y lo que está pasando alrededor te lo estás imaginando”, ha dicho atacando a su ex Antonio David.

La ex reportera de El Programa de Ana Rosa ha rematado sus argumentos confesando que “lo único que me han pedido es que dijera la verdad, que nadie había mirado por mí, ni en mi situación sentimental, ni en el trabajo. Me he quedado sola, lo he perdido todo. Me han dicho que empiece a quitarme todo el peso que no me pertenece”.

En numerosos momentos de la entrevista ha arremetido también contra Sálvame y La Fábrica de la Tele por las “mentiras” que se decían de ella. Y todo ello delante de quienes decían esas mentiras de ella.