Hernández, muy enfadado en el estreno del nuevo Sálvame, dispara contra Mediaset

El ex colaborador de Telecinco no ha tardado en mostrar su enfado hacia Mediaset y criticar la estrategia que ha seguido el grupo desde que cancelaran Sálvame hace ya un año.

Prometieron dar guerra y no han dejado de hacerlo desde que se quedaran sin medio en el que expresarse. Los cuchillos han volado durante el estreno de Ni que fuéramos Shhh, en el Canal Quickie y no han tardado en sembrar la polémica para atraer a los escépticos que no daban un duro por la apuesta del nuevo programa.

Y es que además de comentar y debatir las cuestiones de la crónica social de mayor actualidad, María Patiño y sus colaboradores han aprovechado bien las primeras horas de emisión del programa para despacharse contra la que fuera su casa profesional durante más de una década. Uno de los que más a gusto se ha quedado, sin lugar a dudas, ha sido Kiko Hernández.

Dardos sin piedad

Sin pelos en la lengua y siguiendo su línea habitual de atacar a todos con sarcasmo, el ex tertuliano de Sálvame ha aprovechado muy bien los cinco minutos de llamada en directo con sus compañeros, Belén Esteban y compañía.

El ahora actor no ha parado de soltar bombas informativas y no le ha faltado tiempo, tanto para reconocer que echaba mucho de menos a sus amigos y ex compañeros, como para prometer alguna que otra visita y lanzar varios dardos envenenados.

“Me encanta lo que estáis haciendo. Os deseo toda la suerte del mundo” empezaba a modo de saludo para añadir, ante la sorpresa de todos los presentes, y en especial de Patiño que “en nada estoy ahí”. “¿Lo estás diciendo en serio?”, le preguntaba estupefacta la presentadora. “¿Cuándo he dicho una cosa y no la he cumplido?

Además, ha aprovechado para mostrar su enfado hacia Mediaset y criticar la estrategia del grupo: "Si estuviera yo ahí, no solamente iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba. Con la seguridad, con la policía y con todo”, expresaba ante el reto de empezar la emisión del siguiente programa de Youtube desde las instalaciones de Telecinco.

“Yo iría ahí y les diría: '¡14 años que os hemos llenado los bolsillos! ¡Catorce! Que nos hemos dejado la vida ahí, que entrábamos todos los días a la una de la tarde y salíamos a las tres de la mañana, para hincharos los bolsillos, ¿y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tener la cara muy dura!", continuaba tajante Hernández.