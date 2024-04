Un reloj Rolex: es lo que le reclaman las hermanas Campos a Francisco Almoguera

El padre de los hijos de Carmen Borrego y su primer marido sigue callado y en silencio mientras se rumorea que puede abrir la boca. Ya son demasiados frentes abiertos los que tiene.



20 de septiembre de 2016. Plató de Sálvame. Aquella tarde, la recordada Mila Ximénez habla del reloj que no tiene Rocío Carrasco de su padre. En aquel momento la hija de La Más Grande no era “la buena madre”. Era enemiga del programa. Y de la cadena. Después llegaría la docuserie o cuento chino. Este es otro tema. Muy trillado ya.

La noticia de hace 8 años era el reloj que no estaba en posesión de Carrasco. En aquel momento, Terelu Campos no era el tema. Es ella quien abre el melón o la frutería entera. Quizás le gusta la fruta. Y cuenta su historia personal. Y narra en primera persona el dolor que siente por no tener un reloj Rolex de su padre.

Según la colaboradora era lo único que tenía. Un reloj que le arrebataron a su madre, a su hermana y a ella misma. Terelu insinúa quién posee en ese momento el único objeto personal que tenía de su padre. Blanco y en botella.

Apunta indirectamente a Francisco Almoguera, primer marido de Carmen Borrego y padre de sus dos hijos. La insinuación es directa. Fuera de los focos lo pronuncia directamente. Con gente conocida y menos conocida. Quería que se supiese.

ESdiario no estaba aquella tarde en el plató. Pero lo ha llamado un presente en ese momento para contar lo que desarrollaba Terelu Campos del reloj Rolex que no devolvió su excuñado Almoguera. El técnico de RNE aún no se ha pronunciado. Ya tiene muchos frentes abiertos.

Las hermanas Campos señalan que el padre de José María y Carmen se quedó con el reloj del primer marido de María Teresa Campos. Es su versión. Y las historias siempre tienen dos partes.

Según ha podido saber este diario, ese reloj fue un regalo que se le hace a Almoguera cuando contrae matrimonio en 1990. Borrego tenía 23 años. Mucha experiencia en vida y poca en convivencia. Ese regalo tiene la motivación de que a posteriori sea para el hijo que venía en camino de la unión de Carmen y Francisco cuando se dan el sí quiero. Los regalos no se devuelven. Dice la gente progresista. O no lo son o cuentan otra versión. En los conservadores hay otro baremo.

Las Campos vuelven con el tema un 14 de enero de 2017. Es la cuarta entrega de Las Campos. Y Teresa le entrega a Terelu el reloj que recibió de regalo por parte de José María Borrego el día que nació ella. Fue un guiño a lo sucedido unos meses antes. El mejor serial con la excelencia en guionistas.