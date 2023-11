El "amor prohibido" de Miguel Bosé a su madre explota entre las manos a Mediaset

En un aluvión de programación sobre el siempre polémico cantante parece que el "lavado de imagen" del artista se está volviendo en contra de Telecinco, que no deja de pinchar en hueso.

Nueva noche de Telecinco dedicada a Miguel Bosé y nuevo desengaño en los audímetros para los mandamases de la cadena, que siguen sin dar con la receta mágica que les ayude a salir del pozo.

Lo que quedó claro este lunes que programando a Miguel Bosé no lo van a lograr por más que el cantante se haya embarcado en un lavado de imagen que neutralice sus últimas polémicas.

Este lunes con la emisión de Bosé: Diablo en horario de máxima audiencia, la de Mediaset bajó al 9.4% de share y 995.000 espectadores, frente al 13.1% y 1.324.000 de la semana anterior. Pero es que en late night La noche de Bosé, descendió al 8.6% y 366.000 (frente al 12.5% y 582.000).

Y eso que Joaquín Prat siguió rebuscando detalles jugosos en la vida sentimental y amorosa del cantante. De hecho, al hilo del primer éxito escrito de puño y letra por Bosé cuando mantenía una relación con Ana Obregón y un romance con Nacho Duato, Te Amaré, se puso sobre la mesa la eterna pregunta: ¿a quién se la dedicó?

Según el propio artista, "no pensaba en nadie en particular, escribo basado en referencias y cosas que me pasan. Sentimientos que pueden ser propios, pero al final están todos novelados”.

Algo en lo que se mostraron muy de acuerdo sus hermanas Lucía y Paola Dominguín en plató. “Yo creo que iba para mi madre, hubo un momento que tenían algo de tensión, pero recuerdo eso”, apuntó Lucía Dominguín, a lo que Paola replicó: “A mí no me pega. Creo que puede ser para todos, es una canción comodín que encaja, es tan sencilla y tan bonito que se la puedes cantar hasta a tu perro”.



“Es imposible, la letra dice: te amaré aunque esté prohibido. Que un hijo quiera a una madre no está prohibido”, reaccionó José Manuel Parada, pero Lucía Dominguín explicaba por qué podría ser esto: “En esa época decir que amabas a tu madre era, vamos…”.