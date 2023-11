La polémica de Cándido Conde-Pumpido termina, retiran los cargos contra él

El ex de Lara Dibildos e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, fue denunciado por presunta agresión sexual grupal hace varias semanas.

A principios de este mes, Cándido Conde-Pumpido, el ex de Lara Dibildos y también hijo del presidente del Tribunal Constitucional, era detenido por una presunta agresión sexual grupal por la que una joven brasileña le había denunciado. Aunque finalmente era puesto en libertad sin cargos, el abogado estuvo en el ojo del huracán por esta y muchas otras noticias.

Desde su detención, a su posterior paso por el hospital psiquiátrico en dos ocasiones hasta incluso disfrazarse de repartidor de Glovo para despistar a la prensa, estas semanas han sido de lo más duras para Cándido Conde-Pumpido, aunque parece que su pesadilla ha llegado a su fin tras la última decisión que ha tomado la denunciante.

La chica que denunció a Cándido retira los cargos y rompe su silencio

Según han revelado en "Y ahora Sonsoles", la joven brasileña que interpuso la denuncia contra Cándido Conde-Pumpido ha decidido retirar todo los cargos para no tener que afrontar las consecuencias penales de esa denuncia falsa que habría interpuesto contra el abogado. Porque, aunque Cándido habría decidido no tomar acciones legales contra ella para cerrar esta polémica cuanto antes, la joven ha preferido no seguir agrandando la denuncia falsa.

Y es que a la decisión de la magistrada asignada al caso, que no dio validez a la versión de la chica alegando que "el visionado de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad no se corresponde con el relato de los hechos que hace la denunciante", hay que sumar el parte del hospital, en el que los médicos aseguran que la joven tomó éxtasis y otras drogas similares de forma voluntaria.

Además, tal y como ha explicado la magistrada, Cándido Conde-Pumpido fue puesto en libertad sin cargos porque "en las imágenes se ve a la denunciante situada por distintas estancias de la casa, como la cocina, dormitorio, parte exterior, en compañía de Conde-Pumpido unas veces y sola en otras ocasiones. Puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo. Sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido".

En el programa "TardeAR" han conseguido hablar con la joven brasileña, que ha querido expresar que se siente mejor: "Conforme los días van pasando estoy mejor". La joven también ha negado haber vuelto a su tierra natal, aunque ahora que ha quitado la denuncia tanto ella como Conde-Pumpido van a poder retomar su día a día con la mayor normalidad posible.