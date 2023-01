La dolorosa frase de Gloria Camila a Ana María Aldón que dejó KO a Emma García

Lejos de calmarse las aguas entre los Ortega Cano y la colaboradora de televisión la cosa está que arde y parece que va de mal en peor. Porque ella no se calla y su ex hijastra tampoco...

Fin de semana de lo más intenso en el plató del programa Fiesta de Emma García en Telecinco para el Clan Ortega-Aldón. Parece que las hostilidades entre el exmatrimonio van en aumento y esta vez le tocó el turno a Gloria Camila de entrar "al trapo" contra la exmujer de su padre.

Si el sábado la hija de Rocío Jurado llamó al programa para frenar una conexión que estaba teniendo lugar en el museo que se va a abrir en breve sobre Ortega Cano, el domingo volvió a llamar de nuevo cuando Iván González explicaba la llamada que tuvo por parte de la hija del torero una vez finalizado el programa.

Aunque la intención primera era aclarar la información de Iván todo terminó en un tenso enfrentamiento con Ana María Aldón. Todo comenzó porque según González, Gloria le dijo algo así como "tú es que eres del team de Ana María".

Dardos envenenados entre Gloria Camila y Ana María Aldón en Fiesta

Ni corta ni perezosa, Aldón se puso filosófica asegurando que "no es cuestión de reprochar si Iván se lleva bien conmigo. Da igual, somos del team de la humanidad. Somos seres humanos, compañeros de trabajo y tenemos que llevarnos bien". Palabras que arrancaron los aplausos del público y que provocaron la reacción de la hija de Ortega Cano: "Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión".

Emma García cogió el testigo y opinó que era una "frase dolorosa" a lo que Ana María respondió que "estoy acostumbrada. Antes eran dolorosas, ahora ya no me duelen tanto". Según ella ya recibió en el pasado otras llamadas "con faltas de respeto", pero no dio más detalles al respecto.