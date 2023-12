La primera bronca de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras su boda es por este motivo

Los recién casados han tenido su primera discusión matrimonial, sobre la que ha hablado Tamara Falcó explicando la solución a la que llegaron.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han estado viviendo una luna de miel constante desde que el pasado 8 de julio se dieran el "sí, quiero" en una boda que generó una increíble expectación. Desde entonces parecía que la vida de ambos en pareja iba viento en popa, pero hace poco la propia Tamara Falcó se ha encargado de explicar que también han tenido sus más y sus menos.

Y el tema por el que la pareja ha tenido un desencuentro ha sido ni más ni menos que la Navidad, una época del año que es muy importante para la familia Preysler, tal y como ha quedado demostrado en el docureality de Isabel Preysler que ha estrenado Disney+ el pasado 5 de diciembre.

Por este motivo discuten Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Según ha explicado Tamara Falcó en una entrevista a la revista ¡HOLA!, los planes para esta Navidad, que además será la primera que pasen como marido y mujer, han sido los causantes de la primera discusión del matrimonio: "Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya".

Porque tras la boda de este verano, la situación de Tamara Falcó ha cambiado y la marquesa de Griñón va a tener que repartir su tiempo entre la familia Preysler y la Onieva: "Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena. Así que hemos decidido que este 24 me toca a mí".

En "El Hormiguero", donde Tamara trabaja como colaboradora, la marquesa de Griñón puso un poco más de contexto a estos planes, explicando que "pasaremos los dos días, el 24 y el 31, con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva". Aunque la decisión no era nada fácil, porque Tamara "siempre he supuesto que las navidades las iba a pasar yo con mi familia y ahora resulta que tengo que compartir. La familia de Íñigo para mí es mi familia, pero también tienes que decidir".

El lugar donde celebrarán sus primeras navidades como marido y mujer lo confirmaba la madre de Tamara, Isabel Preysler, en su docureality: "Estaremos todos juntos en Miami, es lo que a mí más me gusta. Pero claro, ahora Tamara está casada y el año que viene, pues igual tiene que pasarlas con la familia de Íñigo".