Miriam Sánchez protagoniza otro gran susto y Pipi Estrada da todos los detalles

El periodista desveló que su ex, ganadora de 'Supervivientes 2008', acudió voluntariamente de urgencia a la López para someterse a pruebas que revelen qué le está pasando.

Miriam Sánchez no se encuentra en su mejor momento y ha hecho saltar todas las alarmas por el último susto en relación a su estado de salud mental. Los hechos tuvieron lugar este viernes 25 de agosto, según informó 'Fiesta del verano' y confirmó Pipi Estrada, expareja de la ganadora de 'Supervivientes 2008'.

No es la primera vez que la salud de la televisiva ha preocupado a su entorno, ya que desde hace años se enfrenta a problemas de salud mental que le han provocado más de una crisis. Hace unos meses, Miriam sufrió un ataque de ansiedad aguda frente a Estrada en plena a calle mientras discutían sobre su hija, que ya tiene 16 años.

La exactriz porno, conocida entonces como Lucía Lapiedra, sostenía que no se encontraba enferma, sino que había defendido a su hija en la discusión. Quiso dar su punto de vista en ‘Sálvame Deluxe’, pero un cambio de última hora hizo que saliera de la escaleta provocando su enfado.

Una de las ultimas noticias protagonizas por Miriam en los últimos meses ocurrió el pasado noviembre, cuando fue detenida tras protagonizar un altercado en el centro de Madrid. Unos agentes intentaron convencerla para que abandonase una discoteca y ella, negándose, acabó mordiendo a uno de ellos.

Ahora, según Pipi Estrada, se encuentra ingresada, en un centro mental donde le están haciendo pruebas para conocer qué es lo que realmente le ocurre, descartando o confirmando algún posible trastorno que le pueda estar haciendo daño. "Le han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas", ha confirmado el periodista, visiblemente preocupado por la situación en la que se encuentra.

.@miriamsancam82 se sincera en el Deluxe tras haber atravesado uno de los momentos más traumáticos de su vida. pic.twitter.com/CuPF1nWyMo — Deluxe (@DeluxeSabado) September 5, 2019

El ingreso ha sido totalmente voluntario después de haber tenido una cena con su hija tras la que la adolescente confesaba a su padre que "estaba rara". Según Estrada, la noche antes de su ingreso, "mi hija cenó con ella y me llamó. Me dijo: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras'. Le dije que tuviera paciencia. Mi hija me dijo que no podía más y se vino a casa y la dejó ahí”.

Un punto de inflexión que hizo que Miriam quisiera ingresar y hacerse pruebas. "Esperamos que este momento en la López Ibor sea positivo para Miriam y que pueda salir adelante. Le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y, sobre todo, porque se merece lo mejor".

Aunque la relación entre Miriam y Pipi no ha sido muy fluida en los últimos años, el periodista está muy consternado por la información y ha afirmado en el programa que "es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija”.

EXCLUSIVA 🚨@miriamsancam82 nos concede su entrevista más sincera y valiente tras 8 meses desaparecida: “Por fin me han dado el alta” #socialite550 pic.twitter.com/aCN5iCcYio — SOCIALITÉ (@socialitet5) April 9, 2022

Desde que ganó ‘Supervivientes’, Miriam Sánchez ha mantenido un nivel bajo y se ha mantenido alejada de los medios en la medida de lo posible. Desafortunadamente, las pocas apariciones que acababa haciendo en los medios no solían ser positivas.

Después de situaciones muy preocupantes y noticias que han generado muchísima preocupación por su estado de salud, éste podría ser el primer paso para alcanzar esa recuperación que no acaba de llegar.