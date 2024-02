Trabajos "manuales" y 2 llamadas eróticas: arresto humillante de Antonio Tejado

Cuando había expertos en el tema que avisaban de que todavía quedaba mucho por salir no andaban desencaminados. Atónito se ha quedado más de uno al conocer los detalles de la detención.

Por si le faltaba algún ingrediente al culebrón por entregas de Antonio Tejado, presunto cerebro intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte con Inmaculada Casal, este martes trascendieron los detalles de la detención... Y por faltar ya no faltan ni los tintes sexuales y sórdidos.

Encarcelado y sin fianza, acusado por ser el autor intelectual del atraco y por pertenencia a banda armada y a la espera de que rompa su silencio, se dice que cuando declare ante al juez la asistenta de confianza de la cantante, ahora ha visto la luz qué estaba haciendo Tejado en el mismo momento de su arresto.

Fue Federico Jiménez Losantos el que desveló los detalles más degradantes del asunto en la mesa rosa de su programa radiofónico: "Me empieza a tocar las narices la presunción de inocencia con Tejado. Es una figura jurídica para que el fiscal aporte pruebas pero no significa que sea inocente, solo que todavía no hay pruebas para condenarlo", defendió rotundo el locutor.

Los detalles más morbosos de la detención de Antonio Tejado

Momento en el que Beatriz Cortázar desveló cómo fue detenido el sobrino de Del Monte en su domicilio: "Le pillaron con una doble conversación. Se estaba autosatisfaciendo. Él consigo mismo y con dos a la vez, con un teléfono en cada mano", cuando "de golpe, la Policía entró sin avisar".

Más allá del impactante dato, Losantos insistió en que "un juez les ha dado permiso para una larga investigación. Primero, porque evidentemente la banda tenía muchas más cosas, están en todo. Todas las bandas tienen muchos delitos y se dedican a la vez a la trata de blancas, drogas, blanqueo de dinero, importación y exportación de armas, tráfico ilegal de humanos… Las bandas son multiusos y eso es un medio nuevo. Los jefes tienen también formación tecnológica".