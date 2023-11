El nuevo revés al que se enfrenta Bertín Osborne y que no tiene que ver con Gaby

A la mala racha que atraviesa el cantante desde hace varios meses se ha sumado un grave problema que poco tiene que ver con Gabriela Guillén o sus presuntas amantes.

Aunque parecía que el mal momento que Bertín Osborne llevaba atravesando desde hace semana podría llegar a su fin, un nuevo revés ha sacudido al cantante, que tenía previsto reaparecer este jueves 9 de noviembre en Barcelona para un acto benéfico de la Fundación del Doctor Iván Mañero, pero que ha tenido que ausentarse debido a una urgencia.

Y es que su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, ha sido ingresado de urgencia ese mismo día tal y como ha contado el periodista Luis García Temprano en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3: "En el último momento, una causa de fuerza mayor, un motivo personal muy importante, es el que ha impedido a Bertín Osborne no asistir... No se trata de una excusa para no reaparecer ante el público tras las últimas declaraciones de Gabriela Guillén".

El padre de 95 años de Bertín Osborne, ingresado

Según contaba Francisco Rivera, uno de los amigos íntimos de Bertín Osborne, el cantante "recibió una llamada, porque su padre, que tiene 95 años, fue trasladado al hospital y se quedó ingresado. Él y sus cuatro hermanas, se preocuparon de inmediato por la salud de su padre y se trasladaron al centro hospitalario para poder estar con él". Afortunadamente, parece que la situación de Enrique Ortiz López-Valdemoro no es de mucha gravedad y que "tiene que ver con unos medicamentos que le han sentado mal, y ahora le están ajustando la dosis. Está respondiendo muy bien a los tratamientos".

Esta noticia podría haber supuesto un revés muy importante para el cantante, que siempre acostumbra a hablar sobre su padre en todas sus entrevistas. Además, habría que sumarla al duro momento que atraviesa el cantante, especialmente tras las últimas declaraciones de Gabriela Guillén, quien ha asegurado en el programa "Y ahora Sonsoles" que se ha sentido muy sola durante estos meses de embarazo y que como "él no ha estado pendiente", el bebé llevará su apellido y no el de Bertín.

Por su parte, el cantante sigue manteniéndose en su idea de realizar una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé, algo que ha confirmado Paloma García Pelayo en el programa de Antena 3: "Lo primero que va a hacer cuando nazca el bebé es una prueba de paternidad. En el momento que se haga la prueba de ADN, si es suyo, se hará cargo de su manutención y del resto de gastos que correspondan".