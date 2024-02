El "porno" de Antena 3 se da de bruces con los gemidos de Marieta en Telecinco

Complicada estaba la situación para competir con la de Mediaset en un terreno tan resbaladizo como el de las relaciones sexuales, donde la veteranía parece que puede ser un grado...

Las escenas subidas de tono o directamente de sexo son uno de los "must" de La Isla de las Tentaciones. Da igual de qué edición se trate. También da igual la edición a la hora de cosechar las audiencias, como se pudo comprobar en la Gala de este miércoles en Telecinco coincidiendo, a mayores, con el Día de San Valentín.

La cadena de Mediaset volvió a liderar con el programa de parejas e infidelidades y lo hizo cómodamente con un 15.8% de share y 1.251.000 espectadores. Mientras la mayoría de los programas bajaban en una jornada discreta de audiencias en el Día de los Enamorados, el programa que presenta Sandra Barneda subía en cuota de audiencia frente a la semana.

Poco pudieron hacer sus rivales. Ni siquiera Antena 3 que en una especie de "contraprogramación" indirecta e irónica frente a La Isla de las Tentaciones emitió un Lo Tenemos que Hablar dedicado al Porno, menores y mamadas. A pesar de lo impactante se quedó en 7.2% y 506.000.

Y es que competir en esta disciplina con los tentadores y tentados de Telecinco no es tarea fácil. Más en una noche en la que los gemidos de Marieta teniendo sexo con Sergio hasta interrumpieron la fiesta de Villa Montaña...

Los gemidos de Marieta en La isla de las Tentaciones obligan a los demás a subir la música

Cabe señalar que en el último programa se vio como las chicas habían preparado un fiestón por todo lo alto. Juegos, música y sobre todo, diversión. Pero algo se coló de repente. Y es que ha habido un momento en medio de la fiesta en el que Marieta le preguntaba a Sergio sin tapujos si no iban a hacer el amor de manera oficial.



"No es nuestra primera vez", decía Sergio. "Oficial sí", señalaba Marieta. "Vamos al cuarto. Creo que es el momento perfecto, ya te lo digo yo", apuntaba la pareja de Álex. Dicho y hecho y se fueron directos a la habitación: "Yo ya no salgo", decía él, "vamos a hacer el amor. Yo quiero hacer el amor", decía ella.

Se metieron bajo las sábanas y se dejaron llevar por lo que sentían en ese momento, revolcándose y con la pasión por bandera. Los gemidos fueron tales que se pudo hasta escuchar a Marieta exclamar "¡Ay, que me quedo ciega!". El resto de las chicas y tentadores no daban crédito. "Sube el volumen de la música", pedían algunos dado que los gemidos cada vez se escuchaban más.