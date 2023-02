Carla Vigo, sobrina de Doña Letizia, pasa un dura etapa y empatiza con su madre

La joven aspirante a actriz no está pasando por su mejor momento vital, a juzgar por el desgarrador que ha publicado en sus redes coincidiendo con el aniversario de la muerte de Érika Ortiz.

Esta semana se cumplieron 16 años de la trágica muerte de Érika Ortiz, hermana de la Reina Letizia. Coincidiendo con tan triste fecha, su hija Carla Vigo quiso dedicar unas emotivas palabras a su madre, destacando lo mucho que la echa de menos.

"Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido, por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti", compartió Vigo conmoviendo a propios y extraños.

Carla Vigo empatiza con su madre, Érika Ortiz, en la difícil etapa que está atravesando

La joven aspirante a actriz compartió que está pasando por "una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos".

"Bueno bella flor ahora sí que nos despedimos, te voy a querer siempre y aunque ya haya hecho el duelo nunca te voy a olvidar. Te amo", concluyó.

Cabe recordar que Carla solo tenía 6 años cuando perdió a su madre y desde entonces la ha recordado públicamente en muchas ocasiones: "Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas. Fue breve, sí, pero también intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda su vida", escribió hace alguno años.