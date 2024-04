Sofía Cristo se "cruza" con la Reina Sofía en el mismo "after que Gonzalo Miró"

Con la Emérita ingresada en el hospital y generando cierta preocupación en el respetable la hija de Bárbara Rey tenía el día tontito y logró descolocar a sus compañeros de programa.

Habitualmente a Sofía Cristo no le hace demasiada gracia que le pregunten por sus polémicas familiares. Menos aún si se trata de su madre y la relación con el Rey Juan Carlos. Sin embargo, basta que no le pregunten para que saque ella el tema de la manera más políticamente incorrecta posible.

Y si no que le pregunten a sus compañeros de Espejo Público que este viernes no daban crédito a la actitud de la hija de Bárbara Rey en plató. "Estoy muy tontita, no me hagáis mucho caso", llegó a decir ella misma.

Todo a raíz del análisis del estado de salud de la Reina Sofía que se hacía este viernes en el programa que presenta Susanna Griso. Ingresada en la Clínica Ruber desde hace varios días por una infección de orina la Reina Emérita ha recibido visitas de sus familiares y Gema López preguntó a Sofía qué le parecían las visitas express: "llego, saludo y me voy".

Fue entonces cuando Cristo dio la sorpresa asegurando que "sinceramente creo que mi madre debería ir a visitarla, porque esa sí sería una visita larga y en condiciones. Hablarían Emérito: ¿qué tal fue contigo? Pues conmigo esto, conmigo lo otro...", soltaba.

Sofía Cristo descoloca a todos y Susanna Griso bromea: "viene del mismo after que Gonzalo Miró"

La propia López le admitía que no se lo esperaba: "Para un día que no te pregunto y acabas de abrir un melón... ". " Hoy me he levantado animada ", se limitaba a excusarse la colaboradora mientras Alonso Caparrós le preguntaba "¿Qué has desayunado?", y ella contestaba con más sorna aún: " No te voy a decir lo que he cenado ".

Sofía Cristo ha descolocado a todos sus compañeros en ESPEJO pic.twitter.com/Hekoy1uEjU — TVMASPI (@sebas_maspons) April 12, 2024

Ni la propia Susanna Griso dejó pasar la oportunidad de destacar la actitud de su colaboradora: "Viene cruzadita hoy Sofía ", ironizó para ir un paso más allá entre bromas y veras: "Parece que viene del mismo after del que venía el otro día Gonzalo Miró ".