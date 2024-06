María Teresa Campos y la gran ausencia en el homenaje de su “tercer” hijo

ESdiario tiene todos los detalles de cómo se gestó una cita que dará mucho que hablar en la prensa rosa. La presencia de unos y la ausencia de otros tiene una razón muy sencilla y aplastante



Este lunes día 17 de junio a las 20 horas tendrá lugar una misa en la Parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el recuerdo y memoria de la comunicadora malagueña fallecida el pasado 5 de septiembre en Madrid. Este martes, María Teresa Campos hubiese cumplido 83 años. El lugar elegido es el mismo donde se celebró el funeral madrileño el 25 de septiembre.

Esta misa recordatoria será en la más estricta intimidad. Tan sólo lo más cercano. ESdiario ha conocido hace unas horas que el hombre que estuvo durante 33 años al lado de su jefa, amiga, compañera y segunda madre no asistirá a la misa recordatoria.

Gustavo Guillermo, el que fuera conocido como chófer pero lo fue todo para Teresa no ha sido llamado por las herederas para comunicarle este nuevo homenaje. No ha sido avisado de tal recordatorio en un día tan señalado. Otras veces se quedaba con ella a solas. No llegaban las demás. Terelu Campos y Carmen Borrego llevan sin hablar con él casi dos meses. Una cosa es no ser avisado y otra distinta es poder asistir a un templo religioso. A un iglesia, una parroquia, una ermita o una basílica no se invita ni se prohíbe. Esto lo hacen los analfabetos religiosos y reyes del interés crematístico. Ahí van. Cualesquiera puede asistir y no se puede expulsar de la casa de Dios.

El hombre que un día fue considerado como “hermano” de la las niñas o “hijo tercero” de su madre está fuera del reino de las diosas Campos. Tampoco ha sido llamado a tal evento de interés mediático. El hombre que cuidó de la mítica presentadora cuando estaba sola y triste, hoy no conoce de este homenaje religioso. Este diario desconoce si en su lugar habrá sido llamada Rocío Carrasco. La mujer que se apuntó a ser la tercera hija de Teresa Campos cuando poco lo expresó con su actuación en los últimos años de enfermedad. Quizás aparezca la que no se presenció cuando Teresa Campos la necesitó. Con su pena se fue.

Este diario es sabedor de que ninguna de las personas íntimas de Terelu acudirán al homenaje póstumo el día que hubiese cumplido 83 años. El director de televisión Raúl Prieto tampoco ha sido avisado. El marido de Joaquín Torres es íntimo de Terelu Campos. Al menos el afecto por parte del director es honesto y directo. Viceversa se desconoce, más allá de lo mediático.

El motivo por el que Meli Camacho sí ha sido invitada al homenaje de María Teresa Campos

Una de las amigas que sí acudirá será Meli Camacho, la mujer que estuvo siempre con Teresa durante más de 4 décadas. La razón de su presencia es sencilla. Ha sido Camacho quien pensó en recordar a Campos en una tarde tan especial. Las hijas se apuntaron un tanto. E hicieron suya la idea de la amiga de mamá.

El mismo que se quiere apuntar la conocida mediática de Teresa Campos. Según ha contado un medio de comunicación televisivo, Maite Valdelomar se desplazaría este fin de semana de Colombia para acudir al homenaje. Allí ha estado unos días de descanso con amistades de otras épocas donde tuvo mucho poder por otros asuntos. Vadelomar aparecerá en la Parroquia de Santa María de Caná. Teresa nunca consideró amiga verdadera a Maite. Fue compañera de juego de cartas. Una y otra se conocen a través de Camacho. Las presentó.

La comunicadora malagueña siempre pensó que Valdelomar tenía una lengua demasiado larga para ser depositaria de sus secretos. Con Maite nunca viajó. Ni veraneó. Ni tapeó. Fue coincidente de cartas en la casa donde a su vez merendaba. Ahora asistirá. Los amigos de verdad se quedan sin ser avisados de esta misa recordatoria en memoria de Teresa Campos. Será un funeral en toda regla. Por la memoria y por las ausencias. Y las presencias, claro.