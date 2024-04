Cazan a Marta Riesco besando apasionadamente a un viejo conocido de Telecinco

Puede que la exreportera de Ana Rosa Quintana esté tan vetada en la de Mediaset como su expareja, Antonio David Flores, pero siempre hay resquicios para rescatar algún que otro titular.

Un año después de su ruptura con Antonio David Flores, y tras revelar en numerosas ocasiones que está abierta al amor y deseando encontrar un chico que merezca la pena, Marta Riesco ha sido pillada dando rienda suelta a su pasión con un rostro muy popular de nuestro país en una discoteca este fin de semana.

¿Y quién es él? Pues ni más ni menos que Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun y al que hace tan solo unos días se relacionó con la ex de Carlo Costanzia, Jeimy Báez, a la que habría enviado varios mensajes por redes sociales después de salir a la luz su idilio y ruptura exprés con Yulen Pereira (ex a su vez de Anabel Pantoja). El mundo es un pañuelo y el del corazón aún más.

En cuanto a la noche de desenfreno de Marta Riesco con el hijo de Mayte Galdeano, con el que coincidió en la fiesta Brest en Talavera de la Reina este sábado y con el que, tras un tonteo del que fueron testigos todos los presentes en la discoteca, comenzó a besarse apasionadamente mientras bailaban de un modo muy sensual. Una pillada en toda regla que ha publicado la popular cuenta de gossip de Instagram La Cuernis.

Lejos de negar lo evidente, y después de que varios de sus seguidores le enviasen sus imágenes dándolo todo con Cristian, Marta rompió su silencio en redes sociales: "Me lo pasé muy muy bien, no hace falta que me enviéis ya más vídeos, lo he visto y nada, pues eso, que me lo pasé súper bien. Y siento mucho desromantizar este momento, pero ha sido fruto del buen rollismo, solo eso", confesó con una sonrisa, dejando claro que de romance sorpresa con el concursante de realities, nada de nada.

Una noche de pasión que por el momento parece que no va a ir a más, aunque imaginar a la ex de Antonio David con Mayte Galdeano como suegra, y Sofía Suescun y Kiko Jiménez como cuñados, sería sin duda una auténtica fantasía.