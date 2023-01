Belén Rodríguez reaparece metiendo el miedo en el cuerpo a Pipi Estrada

Desde su guerra abierta primero con Kiko Hernández y luego con todo Sálvame, la experta tertuliana de realitys no había pisado un plató de Telecinco pero ha vuelto con fuerza y "magia".

Belén Rodríguez salió de Sálvame por la puerta de la polémica y enfrentada a todo el equipo incluso judicialmente después de su sonado desencuentro con Kiko Hernández y desde entonces se había mantenido alejada de los platós de Telecinco.

Hasta este domingo, en el que Belén Ro regresó a Mediaset de la mano de la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso.

Haciendo gala de sus tablas como comentarista de reality hizo una predicción de futuro sobre alguno de los concursantes que, sin duda, habrá metido el miedo en el cuerpo a su compañero de plató Pipi Estrada.

Y es que a su juicio, Maite Galdeano va a ligar con Borja Estrada, hijo de Pipi: "Son mis predicciones, esto lo comento como vidente, no como experta en realitys". Sin embargo, el Maestro Joao (él sí como vidente) piensa que podría ser con Pablo Sebastián, alias "el pianista de Parada".

Por su parte, Marta Peñate echó mano del humor para señalar que "no soy vidente, pero no va a ligar con nadie, seamos sinceros". "Creo que va a intentar con todos y otra cosa es que lo consiga", matizó Daniela Requena.



Pipi Estrada, tras hacer referencia Belén Ro que Galdeano puede querer ligar con su hijo, reaccionó rotundo y dio su opinión: "No soy vidente, pero soy evidente de que mi hijo y Maite no van a tener nada".