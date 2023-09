Macabra venganza en las redes de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja y Pablo Motos

"Estoy muy feliz de estar contigo otra vez" aseguraba la cantante, que está promocionando su gira por España a causa de sus 50 años encima de los escenarios. "Tú te lo mereces y tú publico también" le decía Isabel a Pablo cuando le agradecía su visita y añadía: "Te veo, te vemos todos los días".

“Yo no me arrepiento, se tienen que arrepentir lo que lo han hecho mal conmigo pero yo no porque creo que no le he hecho mal a nadie”, Isabel Pantoja sobre el destino #PantojaEH pic.twitter.com/G2yUdRlT1K — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

"Han sido años duros, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado y a mi público" confesaba la artista cuando comenzaba hablar de sus 50 años en la música y agradecía a sus seguidores el apoyo recibido en toda su carrera. Además, Pantoja aseguraba que "estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, un honor tan grande, me siento como en casa".

No como en Telecinco, le faltó decir, cuando todo el mundo tenía en mente que hubo un día en que la de Mediaset era como su casa y Jorge Javier Vázquez su amigo íntimo. Mucho ha llovido desde entonces y ahora la guerra es evidente. Tanto es así que Pantoja casi se atraganta de la risa y tuvo que beber agua cuando Trancas y Barrancas le hicieron una pregunta en su clásica rueda de prensa desde el medio SalvaSlip Deluxe. Hasta el presentador tuvo que intervenir entre bromas y veras: "Te tengo que decir Barrancas, no hay día que no me saques de quicio".

Pero ella hizo alusión a su familia, aunque excluyendo totalmente a sus dos hijos (Kiko Rivera e Isa Pantoja): Muy emocionada, Isabel habló de su madre, asegurando que "tengo el recuerdo de ella" y además recalcó que "tengo la conciencia muy tranquila junto con mis dos hermanos, Agustín y Juan, que hemos estado cuidándola hasta el último momento. Cuando ella se puso malita solo quería escuchar música" desveló, tal y como les narramos en este diario.

Una de las fotos del post de Kiko Rivera, con su padre Paquirri.

En este sentido, Isabel agradeció públicamente el apoyo de sus seres queridos, excluyendo a sus hijos: "A mis hermanos los amo por encima de todo, tengo a mi cuñada que es un cielo, tengo unas amigas del alma y mis fans, que no son fans, son mi familia" y concluyó asegurando que "bastante he llorado y no me gustaría llorar más, hasta que me toque".

La respuesta de Kiko Rivera

Y, como no podía ser de otra manera, su hijo ha reaccionado al "olvido" de su madre y ha evidenciado que le ha sentado muy mal ese ninguneo. Ha respondido, como es habitual en él, en su perfil de Instagram y lo ha hecho de forma algo macabra, con un videomontaje de él con su fallecido padre Paquirri.

Con esa multitud de fotos, una decena, de ambos en las que aparece en brazos del torero y muchas de ellas en traje de luces, el Dj saludaba a sus seguidores con un 'recado' tanto a a su madre como al mensajero, el presentador de Antena 3: "Buenos días mi gente. Nada más que añadir".