El SalvaSlip de Deluxe saca de quicio a Pablo Motos el gran día de Pantoja

Isabel Pantoja reapareció este lunes en El Hormiguero de la mano de Pablo Motos, siendo la primera entrevistada en la nueva temporada del formato. Vestida con un conjunto en color negro, la artista se fundió en un emotivo abrazo con el presentador, que confesaba estar algo nervioso antes de la entrevista más esperada.

"Estoy muy feliz de estar contigo otra vez" aseguraba la cantante, que está promocionando su gira por España a causa de sus 50 años encima de los escenarios. "Tú te lo mereces y tú publico también" le decía Isabel a Pablo cuando le agradecía su visita y añadía: "Te veo, te vemos todos los días".

"Han sido años duros, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado y a mi público" confesaba la artista cuando comenzaba hablar de sus 50 años en la música y agradecía a sus seguidores el apoyo recibido en toda su carrera. Además, Pantoja aseguraba que "estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, un honor tan grande, me siento como en casa".

No como en Telecinco, le faltó decir, cuando todo el mundo tenía en mente que hubo un día en que la de Mediaset era como su casa y Jorge Javier Vázquez su amigo íntimo. Mucho ha llovido desde entonces y ahora la guerra es evidente. Tanto es así que Pantoja casi se atraganta de la risa y tuvo que beber agua cuando Trancas y Barrancas le hicieron una pregunta en su clásica rueda de prensa desde el medio SalvaSlip Deluxe. Hasta el presentador tuvo que intervenir entre bromas y veras: "Te tengo que decir Barrancas, no hay día que no me saques de quicio".

Claro que para casas, la suya propia, con la que no dudó en bromear: "Soy de poco salir, normalmente estoy secuestrada", ironizó tirando un dardo a todos aquellos que aseguran que está encerrada en Cantora por obligación. "A mí salir a la calle y empezar a hacer maletas me cuesta la misma vida" explicaba y además concluía este tema asegurando que "estoy en mi propia casa porque quiero no porque nadie me prohíba salir" ya que "con la edad que yo tengo cualquiera me prohíbe a mí hacer nada".

La primicia de la portada y contraportada de Isabel Pantoja por su 50 años en la música

Pablo Motos sacó en primicia la portada y contraportada del disco que va a sacar la cantante en diciembre con motivo de sus 50 años en la música e Isabel comentaba que "va a ser un disco muy especial para mí, esto lo ha hecho Antonio de Felipe de una foto que me hizo mi madre con seis años y surgió de ahí".

En cuanto a qué va a haber en el disco, la artista explicó que "va a ser un libro y van a ser dos discos" porque "quería grabar mis canciones primeras para cantarlas ahora con mi edad, mi sentimiento y mi voz de ahora con unos arreglos muy actuales" el segundo será "una recopilación de canciones que a mí me han gustado muchísimo y nunca tuve la oportunidad de grabar, que no son mías".

Muy emocionada, Isabel habló de su madre, asegurando que "tengo el recuerdo de ella" y además recalcó que "tengo la conciencia muy tranquila junto con mis dos hermanos, Agustín y Juan, que hemos estado cuidándola hasta el último momento. Cuando ella se puso malita solo quería escuchar música" desveló, siendo esta la primera vez que habla de su fallecimiento.

En este sentido, Isabel agradeció públicamente el apoyo de sus seres queridos, excluyendo a sus hijos: "A mis hermanos los amo por encima de todo, tengo a mi cuñada que es un cielo, tengo unas amigas del alma y mis fans, que no son fans, son mi familia" y concluyó asegurando que "bastante he llorado y no me gustaría llorar más, hasta que me toque".

Motos le preguntó si se arrepiente de algo y, haciendo gala de su sinceridad, explicó que "no me arrepiento" y lanzó un mensaje: "Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo, yo creo que no le he hecho mal a nadie". Dejando claro que cree en el destino, la artista puso como ejemplo la muerte de su difunto marido, Paquirri, desvelando por primera vez que "él pidió todo para no ir y le pasó, a lo mejor no le hubiese pasado nada, pero se lo cambiaron".

Además, Isabel ha desmentido que tenga en sus planes hacer una docuserie sobre su vida, ya que "me ofrecen muchas cosas, pero a mí me gusta hacer las cosas con categoría y eso cuesta mucho dinero, no el que gane yo, sino lo que vale hacerlo, pero gratis no voy a hacer nada".

El comentado y discutido playback de Isabel Pantoja en el plató de El Hormiguero

Claro que si hubo un momento comentado en redes fue el de su actuación en plató... A pesar de los 13 músicos en directo para acompañarla, el runrún de playback de la tonadillera impactó muchísimo en los mares de Internet y el aluvión de comentarios no se hizo esperar.

Sea como fuere, con ella llegó la polémica. No le hizo falta ni hablar de sus hijos, ni de los aspectos más controvertidos de su existencia para arrasar la parrilla en el primer asalto de la nueva temporada de El Hormiguero, que pulverizó los datos con un rotundo 18.7% de share y 2.356.000 espectadores para Antena 3.

En La Uno, a estas horas y antes de Grand Prix, 4 Estrellas cosechó un 10.4% y 1.305.000.

A la espera del aterrizaje de Jorge Javier Vázquez y sus Cuentos Chinos el lunes que viene, Telecinco optó por La que se Avecina y registró un 9.4% y 1.084.000.

Poco, poquísimo, pudo hacer el Gran Wyoming en su regreso a la parrilla de La Sexta y El Intermedio se saldó con un 7.8% y 968.000.