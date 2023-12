Fallece la actriz Itziar Castro a los 46 años mientras nadaba

La noticia la han dado a conocer el director Frankie de Leonardis y su agencia de representación, Bedelka Talents.

La actriz catalana Itziar Castro ha fallecido en la noche del jueves 7 de diciembre a los 46 años. La noticia la ha dado a conocer el director Frankie de Leonardis a través de un comunicado en sus redes sociales: "Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma".

"Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos.Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurale de su pasión y compromiso", continuaba explicando el director en el comunicado.

Poco tiempo después, la noticia era confirmada por Gabriela Defty, directora de la agencia de representación a la que pertenecía Itziar Castro. Gabriela Defty ha explicado que todavía no se conocen las causas exactas del fallecimiento de la actriz, aunque la periodista Tura Soler asegura que habría sufrido un infarto mientras estaba nadando en una piscina en Lloret del Mar, aunque hasta que no se conozca el resultado de la autopsia no se confirmará la causa de la muerte.

Compañeros y amigos de Itziar Castro la despiden en redes sociales

La noticia ha pillado por sorpresa a todo el mundo, dejando en shock a más de un compañero de profesión que compartió pantalla con Itziar Castro. La catalana actuó en series como "Vis a vis" o "Paquita Salas", en películas como "Campeones", "Blancanieves" o "Pieles" y participó en "Operación Triunfo 2018" dando clases de interpretación.

Itziar Castro, que hoy ha fallecido a los 46 años, hace tan solo unos días tras la muerte de Concha Velasco.

Te echaremos de menos Itziar. Gran artista y ser humano.

Viva la vida y el espectáculo.

También era miembro de la Academia de Cine, que ya ha lanzado un mensaje de apoyo a sus familiares: "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP". También figuras como Santiago Segura, Miguel Ángel Muñoz, Secun de la Rosa, Lidia San José, Toñi Moreno o Came Chaparro, entre otros, se han despedido de ella por redes sociales.

No me creo que te hayas ido, querida Itziar Castro. Que tu talento, tus risas y esa voz prodigiosa llenen el cielo de fiesta y alegría. Se te va a extrañar mucho, compañera 💔

Mi último mensaje ayer fue para ti y hoy ya no estás. Querida @ItziarCastro siempre estás, apoyas, quieres y valoras al otro. Campeona, luchadora. Amas la vida, tu profesión. Eres Amiga. quizás sepas más de lo rápido que va la vida que nosotros. GRACIAS siempre.

No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP. 🖤

Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos.

A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en…