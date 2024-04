Una amiga de la Infanta Sofía burla a la Zarzuela y publica una foto "prohibida"

Poco o nada se sabe de la vida de la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia en el internado de Gales en el que estudia Bachillerato pero con motivo de su 17 cumpleaños ha saltado la liebre

Este mismo lunes la Infanta Sofía cumplía 17 años y lo hizo de una manera diferente a la que estaba acostumbrada hasta ahora. A miles de kilómetros en el UWC Atlantic College de Gales en el que estudia Bachillerato. Eso sí, la hija de los Reyes Felipe y Letizia pudo disfrutar con sus compañeros de una jornada especial, de la que ha trascendido una supuesta imagen de cómo celebró su cumpleaños... incumpliendo las normas del internado y de La Zarzuela.

La imagen que una de las compañeras de Sofía habría compartido de ese día se ha publicado en el perfil de Instagram Leonor y Sofía Altezas Reales, según recogen medios como Lecturas. Siempre teniendo en cuenta que no es una cuenta oficial y no está contrastada, la imagen daría algunos detalles de la fiesta de la Infanta en Gales.

En ella se puede ver a una joven posando para el espejo mientras otra aparece de espaldas y bien podría ser la hermana de la Princesa Leonor si se tienen en cuenta algunos de los detalles de la publicación; por un lado, se hace referencia a “Sofía Day”, además se señalan los calcetines que lleva la supuesta Infanta Sofía puesto que serían los mismos que llevó el día en el que se despidió de sus padres en agosto justo antes de poner rumbo a Gales para comenzar sus estudios allí.

También hay una frase que dice que es una pena no poder enseñar la cara en redes sociales (no se puede olvidar que desde Zarzuela habrían pedido que los alumnos del internado no compartieran fotos de la Infanta allí para salvaguardar al máximo posible su intimidad). Norma que en este caso se habrían saltado indirectamente sus amigas con motivo de su cumpleaños.