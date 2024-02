Ana Guerra se enfrenta con humor al surrealista momento “hater” de un taxista

La cantante vive un gran momento profesional y esto se refleja en la forma en la que se ha enfrenta a un taxista que reniega de OT, que publica como una divertida anécdota.

La que fuera una de las participantes mejor valoradas de Operación Triunfo en 2017 ha pasado por diferentes fases de su carrera hasta encontrar su verdadero estilo y en los últimos tiempos ha conquistado a sus seguidores con colaboraciones musicales que exploran géneros diferentes a los que ha sabido adaptarse con éxito.

Ana Guerra ha demostrado su versatilidad artística interpretando desde canciones pop hasta baladas más emotivas, primero de la mano de Aitana y más tarde en solitario, pero, al parecer, no ha llegado al corazón de todos, pues estos días se encontraba a un dicharachero conductor de taxi que expresaba sin filtro su visión sobre los artistas de OT.

Padre de una adolescente

Y es que hay taxistas que te hacen los trayectos mucho más divertidos, sin importar el tema del que se hable, pues ellos escuchan centenares de conversaciones de sus clientes y tienen material para opinar libremente sobre lo que les parezca.

Lo que no esperaba la prometida de Víctor Elías al coger un taxi es que su conductor no fuese nada fan del programa que le dio la oportunidad de convertirse en cantante. Y que, además, alardeara de ello. Una anécdota que se ha hecho viral cuando la artista ha subido a sus redes un vídeo en el que comparte una conversación con el conductor que no tiene desperdicio.

Es que amo a Ana Guerra

Y es que pocas cosas pueden con el sentido del humor de la cantante canaria, como refleja el testimonio en el que muestra la divertida conversación con el taxista, donde se le puede escuchar que se negó a ir a un concierto de Guerra al Palacio de Vistalegre para acompañar a su hija de 15 años porque no le gustan nada programas del tipo de Operación Triunfo.

Y es cierto que, escuchando la forma en que lo dice, resulta complicado enfadarse o molestarse por lo que dice el hombre, pues queda patente que desconocía que a quién llevaba en el asiento trasero de su coche era a la cantante, conocida también por representar a España en el Festival de Eurovisión en 2018 con el tema El remedio.

Lo que no queda claro es si la cantante le explica finalmente quién es ella, aunque no pierde oportunidad para hacerle un pequeño reproche por no haber participado de la ilusión de la niña.