Las razones por las que Almeida arrasaría Supervivientes congelan Telecinco

La última "hazaña" del alcalde de Madrid no solo se ha viralizado y le ha convertido en protagonista de todos los titulares sino que ha dado con sus huesos de lleno en el mundo del corazón.

José Luis Martínez-Almeida ha protagonizado uno de los vídeos más virales de los últimos tiempos, al dar un salto durante la inauguración del nuevo Pabellón de Gimnasia Artística de San Blas.

Un salto mortal asistido que le ha llevado a caer de cabeza en una piscina de gomaespuma y del que este miércoles hablaba prácticamente todo el mundo en los corrillos, en las tertulias y hasta en las barras de los bares.

También el plató de Ya es Mediodía se metió de lleno en el debate para analizar, entre bromas y veras, el tremendo salto del alcalde de Madrid. Algo que les ha llevado a descifrar las claves que podrían hacer de José Luis Martínez-Almeida un concursante estrella dentro de Supervivientes, el exitoso reality de Mediaset.

Los motivos por los que Almeida sería un gran superviviente

Ni cortos ni perezosos los miembros del equipo de redacción del programa que presenta Joaquín Prat desgranaron los motivos por los que podría hacer una buena marca en el programa más extremo de Telecinco. A saber, ha practicado su particular salto del helicóptero y cómo salir del baño de barro (en la cama elástica), el desempeño con los palos (en la inauguración del cartel de Casa Lucio), destacaría cuando las pruebas de líder tuvieran que ver con la puntería (sus lanzamientos de balón no han pasado desapercibidos), por no hablar de su capacidad oratoria para no salir nominado.

No en vano, en cada uno de sus actos ha dejado bien claro que tiene habilidades más que de sobra para hacer un buen papel en Honduras. Eso por no hablar de las audiencias que podría hacer Supervivientes con él como concursante.

Claro que de momento la sola posibilidad tampoco ha hecho demasiada mella en los números de Telecinco y Ya es Mediodía se quedó este miércoles prácticamente congelado en las cifras del día anterior: un 15.6% de share y 1.158.000 espectadores frente al 15.8% y 1.182.000 del martes.