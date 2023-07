El partido al que votó Sofía Suescun el 23 de julio se lleva el gran batacazo

Aunque algunos confiesan la tendencia de su papeleta hacia un lado u otro del espectro no es habitual que los famosos concreten tanto a la hora de mostrar las papeletas que seleccionan.

Tras una intensa jornada electoral este domingo fueron muchos los famosos y celebritys que compartieron imágenes suyas en redes sociales acudiendo a votar o ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, lo de desvelar el partido elegido ya es otra historia.

Si bien muchos suelen admitir la tendencia de su voto muy pocos van más allá. De ahí que Sofía Suescun llamara la atención este domingo al hacerlo.

El intenso día de Sofía Suescun y Kiko Jiménez antes de ir a votar

Después de un intenso día de influencer pura entrenando en su casa, bañándose en la piscina, presumiendo de novio y de mascota y compartiendo un vídeo sobre los nuevos looks de Zara inspirados en la película Barbie, Suescun acudió a votar por la tarde.

Le costó todo un día de reflexión decidirse, entre gazpachos, chapuzones en una piscina cristalina gracias a su novio, Kiko Jiménez, y baños de sol, pero al final lo hizo.

De hecho, a última hora Sofía Suescun compartió con sus muchos seguidores a quién dirigió su voto este 23 de julio, publicando una foto de su mano con dos sobres, del Senado y del Congreso, y la papeleta del partido animalista PACMA.

Claro que tras el recuento de votos de las elecciones generales de este domingo parece que PACMA no conseguirá finalmente ningún escaño...

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal sigue sin entrar en el Congreso al no obtener el límite de votos que fija la ley para acceder al reparto de escaños, y eso que en esta cita electoral logró más votos que partidos que sí tendrán diputados como UPN o Coalición Canaria. Vamos, que el PACMA, con un 0,67% y 164.000, no logra escaño al no llegar en las circunscripciones en que presentaba candidatura al 3% del voto.